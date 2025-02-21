法拉盛增多條公車路線 6月底執行

皇后區公車路網大調整將在6月29日和8月31日分兩批次開始執行。在新路網中，法拉盛將新增四條線路、撤銷兩條線路，周邊部分公車路線有所微調。皇后區東部的新鮮草原和聯合大道沿線等地將新增快速通往地鐵站的線路。(記者許君達╱攝影)

大都會運輸署(MTA)20日宣布，已籌備多年的皇后區 公車線路大調整計畫將分兩階段進行，第一階段從今年6月29日(周日)起開始執行，第二階段從8月31日(周日)起開始。新計畫執行後，法拉盛 將新增數條新線，而在華人較多的聯合大道(Union Turnpike)、賀若斯哈汀快速路(Horace Harding Expressway)沿線，以及新鮮草原(Fresh Meadow)等地將成最大贏家，迎來多條新增線路以及新增公車走向。

皇后區公車線路重畫計畫從疫情前就已開始，經多年的社區意見徵集，MTA董事會於今年1月29日批准了最新版本的計畫。

根據新的路線圖，作為皇后區最大公共交通樞紐之一的法拉盛，將新增Q61、Q63、Q90和Q98線，裁撤原有的Q48和Q34線，目前各分為兩條支線運行的Q15和Q20線將僅保留其中一條支線。

其中Q63線全程沿北方大道(Northern Blvd)西行至長島市，與原有Q66線形成快慢互補的運行模式；Q98線則與原有Q58線形成快慢互補，途徑賀若斯哈汀及皇后大道(Queens Blvd)等道路，終到瑞吉屋(Ridgewood)。Q90線則將替代撤銷的Q48線，從法拉盛經更順暢的路由直達拉瓜地亞機場；Q61線將取代Q34線的一部分功能，沿林登坊(Linden Pl)和威利點大道(Willets Point Blvd)等路由，開往白石(Whitestone)方向。

在大學點(College Point)地區，原Q65線將撤出，北邊終點縮至法拉盛，其路線由新的Q26線覆蓋。原本行徑14大道的Q20B線撤銷後，由Q76線取代其路線。

在法拉盛附近的街道中，Q12和Q13線將相互交換路由，使用大型鉸接車輛的Q12線全程沿更寬闊的北方大道行駛，其原有的三福大道(Sanford Ave)路段由Q13線替代。Q27線則將微調路徑，霍利大道(Holly Ave)未來不再有公車經過。在Q34撤銷、Q27線改線後，凱辛納大道(Kissena Blvd)將僅剩Q17和Q25兩條線路，乘客的選擇空間變小。

在皇后區東部的華人社區，新增的Q45線將從新鮮草原出發，沿188街和聯合大道西行至秋園(Kew Garden)地鐵站 。新增的Q74線將從皇后區社區學院(Queensborough Community College)出發，經賀若斯哈汀、164街和珠寶大道(Jewel Ave)西行至森林小丘(Forest Hills)的71街地鐵站。原有Q46線的兩條支線將分別更名為Q46和Q48兩條線路，兩線幾乎全程沿聯合大道行駛，僅最東端路線稍有不同，兩條線的綜合發車間隔將與現在保持不變。原Q30線從牙買加(Jamaica)到皇后區社區學院的區間車則將更名為Q75線。