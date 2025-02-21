法拉盛增多條公車路線 6月底執行
大都會運輸署(MTA)20日宣布，已籌備多年的皇后區公車線路大調整計畫將分兩階段進行，第一階段從今年6月29日(周日)起開始執行，第二階段從8月31日(周日)起開始。新計畫執行後，法拉盛將新增數條新線，而在華人較多的聯合大道(Union Turnpike)、賀若斯哈汀快速路(Horace Harding Expressway)沿線，以及新鮮草原(Fresh Meadow)等地將成最大贏家，迎來多條新增線路以及新增公車走向。
皇后區公車線路重畫計畫從疫情前就已開始，經多年的社區意見徵集，MTA董事會於今年1月29日批准了最新版本的計畫。
根據新的路線圖，作為皇后區最大公共交通樞紐之一的法拉盛，將新增Q61、Q63、Q90和Q98線，裁撤原有的Q48和Q34線，目前各分為兩條支線運行的Q15和Q20線將僅保留其中一條支線。
其中Q63線全程沿北方大道(Northern Blvd)西行至長島市，與原有Q66線形成快慢互補的運行模式；Q98線則與原有Q58線形成快慢互補，途徑賀若斯哈汀及皇后大道(Queens Blvd)等道路，終到瑞吉屋(Ridgewood)。Q90線則將替代撤銷的Q48線，從法拉盛經更順暢的路由直達拉瓜地亞機場；Q61線將取代Q34線的一部分功能，沿林登坊(Linden Pl)和威利點大道(Willets Point Blvd)等路由，開往白石(Whitestone)方向。
在大學點(College Point)地區，原Q65線將撤出，北邊終點縮至法拉盛，其路線由新的Q26線覆蓋。原本行徑14大道的Q20B線撤銷後，由Q76線取代其路線。
在法拉盛附近的街道中，Q12和Q13線將相互交換路由，使用大型鉸接車輛的Q12線全程沿更寬闊的北方大道行駛，其原有的三福大道(Sanford Ave)路段由Q13線替代。Q27線則將微調路徑，霍利大道(Holly Ave)未來不再有公車經過。在Q34撤銷、Q27線改線後，凱辛納大道(Kissena Blvd)將僅剩Q17和Q25兩條線路，乘客的選擇空間變小。
在皇后區東部的華人社區，新增的Q45線將從新鮮草原出發，沿188街和聯合大道西行至秋園(Kew Garden)地鐵站。新增的Q74線將從皇后區社區學院(Queensborough Community College)出發，經賀若斯哈汀、164街和珠寶大道(Jewel Ave)西行至森林小丘(Forest Hills)的71街地鐵站。原有Q46線的兩條支線將分別更名為Q46和Q48兩條線路，兩線幾乎全程沿聯合大道行駛，僅最東端路線稍有不同，兩條線的綜合發車間隔將與現在保持不變。原Q30線從牙買加(Jamaica)到皇后區社區學院的區間車則將更名為Q75線。
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