貝賽住宅區大麻店惹議 州機構：合法

一名大麻業者取得在貝賽開零售店的執照，因地址位於住宅區，且離附近學校僅有一個街區之遠，遭社區強烈反對。(記者尤昱程╱攝影)

針對貝賽(Bayside)大麻店設於39大道215-46號住宅區的選址爭議，州大麻管理辦公室(OCM)20日回應本報，強調該店選址符合法規，並經州大麻管制委員會(CCB)審查後獲批。盡管社區強烈反對，OCM重申，執照的核發取決於法律與監管要求，且不會因社區壓力否決符合規範的申請案。

OCM在回覆中強調，州大麻管制委員會在審核每一份申請時，會根據「大麻法」(Cannabis Law)及適用的法規評估，考量地點要求以及市府或社區委員會的意見。然而，社區回饋雖是重要因素，但不會成為決定執照批准與否的唯一標準。

OCM表示，造成爭議的貝賽大麻店申請地點符合所有監管要求，包括大麻零售店須距離學校至少500呎的法規。因此，在合規情況下，OCM和州大麻管制委員會根據現有法規批准了該執照。

雖然該大麻店的選址在當地引發廣泛爭議，並遭到社委會與民選官員的反對，OCM表示，審批程序完全依據法律與監管標準，公眾意見雖為考量因素，但不會影響符合規範的申請案。

州參議員 劉醇逸20日表示，該大麻店獲批執照的過程凸顯了現行機制的明顯漏洞，特別是在業者缺席公聽會、社區強烈反對的情況下仍獲得批准。他說，「公眾意見必須真正產生影響，社區關切應在大麻店選址時被嚴肅考量。」

然而，OCM強調，如果申請人符合所有法定和監管標準，管委會便有義務依據相關資訊與法律對其資格進行評估，而不會因為社區的壓力而否決符合規範的申請案。

第七社委杜彼得表示，未來若有合法大麻店要在法拉盛 開張，他個人是十分排斥，不僅因為影響社區環境，更擔憂大麻使用帶來的心理與生理危害。然而，他坦言，在大麻合法化 的法治環境下，只要業者符合規範，即便居民強烈反對，執照仍會通過，這是無法改變的現實。

與此同時，也有民眾對大麻持開放態度。馮女士表示，自己曾因焦慮透過大麻獲得短暫舒緩，並認為關鍵在於使用方式與劑量，「只要自律、控制用量，作為醫療或放鬆用途，其實無傷大雅。」她指出，與其禁止，不如透過合法管制確保品質，避免非法市場帶來更大問題。