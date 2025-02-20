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詹樂霞與狄拿波利華埠慶農曆新年 陳作舟獲表彰

記者范航瑜╱紐約即時報導
19日晚，州檢察長詹樂霞(Letitia James)與州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)在曼哈頓華埠公立第二小學(P.S. 2)舉辦農曆新年慶祝晚會。(記者范航瑜╱攝影)
19日晚，州檢察長詹樂霞(Letitia James)與州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)在曼哈頓華埠公立第二小學(P.S. 2)舉辦農曆新年慶祝晚會。(記者范航瑜╱攝影)

19日晚，州檢察長詹樂霞(Letitia James)與州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)在曼哈頓華埠公立第二小學(P.S. 2)舉辦農曆新年慶祝晚會，逾百名社區代表與居民參加。晚會上還為曼哈頓華埠商改區(Chinatown BID)行政總監陳作舟頒發了獎狀，表彰其對華埠及華人社區的貢獻。

詹樂霞表示，農曆新年是她最喜愛的節日之一，象徵吉祥、繁榮與一年來的辛勤付出。今年，農曆新年正式成為公立學校假日，讓亞裔孩子能夠慶祝自身文化。詹樂霞承諾將持續支持亞裔社區，維護公平正義，確保居民獲得應有的政府服務，並打擊仇恨犯罪。「我將繼續為移民發聲，並以法律作為劍與盾，」她鼓勵民眾遇到不公時向其辦公室求助，並強調「檢察長永遠與你們站在一起。」

狄拿波利則以中文與韓語向民眾拜年，表示雖然如今皇后區與布碌崙(布魯克林)均有華人社區，但曼哈頓華埠是紐約最早的華人聚居地，儘管在新冠疫情期間遭受重創，如今商業與就業已全面復甦。「華埠從9-11到疫情期間展現了強韌與團結。希望大家在新的一年，如蛇一般蛻變，迎接新氣象。」

州眾議員李榮恩(Grace Lee)感謝狄拿波利對華埠的肯定，並回顧自己推動農曆新年成為法定假日的經歷，表示這是兒時未曾想像的成就。市議員李琳達(Linda Lee)則指出：「有些並不了解農曆新年的家長和孩子，因為這一天放假，也會開始去了解這個節日以及背後的意義。」李琳達認為，農曆新年放假能夠幫助促進文化理解，減少偏見與歧視。

當晚，詹樂霞與狄拿波利分別為陳作舟頒發了獎狀。陳作舟在致辭中表示，華埠不僅是華人社區，更是多元族裔共存的社區，農曆新年作為擁有數千年歷史的節日，仍有許多值得分享的文化內涵。他感謝州檢察長與州主計長提供這個平台，與社區共同慶祝佳節。

狄拿波利則以中文與韓語向民眾拜年，表示雖然如今皇后區與布碌崙(布魯克林)均有華人...
狄拿波利則以中文與韓語向民眾拜年，表示雖然如今皇后區與布碌崙(布魯克林)均有華人社區，但曼哈頓華埠是紐約最早的華人聚居地。(記者范航瑜╱攝影)
當晚，詹樂霞(Letitia James)聯合州主計長狄拿波利(Thomas P...
當晚，詹樂霞(Letitia James)聯合州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)分別為陳作舟頒發獎狀，感謝其貢獻。(記者范航瑜╱攝影)
詹樂霞表示，農曆新年是她最喜愛的節日之一，象徵吉祥、繁榮與一年來的辛勤付出。(記...
詹樂霞表示，農曆新年是她最喜愛的節日之一，象徵吉祥、繁榮與一年來的辛勤付出。(記者范航瑜╱攝影)

華埠 華人 曼哈頓

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