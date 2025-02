慈善團體領非洲裔學生 探索華人文化

慈善團體67th Precinct Clergy Council帶領40多位學生在僑教中心體驗華人文化。(記者尤昱程╱攝影)

由慈善團體67th Precinct Clergy Council主辦的「環遊世界在紐約」(Around the World in New York City)於19日前往法拉盛 僑教中心,為來自布碌崙 (布魯克林)的青少年提供文化交流機會。活動透過實地體驗,讓學生深入了解不同族裔的文化,促進相互理解,並減少偏見與歧視。

該項目由預防仇恨犯罪辦公室(Office for the Prevention of Hate Crimes)資助,其每年舉辦為期兩天的文化之旅,帶領學生參訪不同族群社區。今年行程包括猶太文化、穆斯林文化等,華人 文化則為其中一站。

團體負責人諾艾爾(Christine Noel)表示,活動旨在讓學生接觸平時較少了解的文化,提升同理心,減少無意識的偏見,進而促進族群間的理解與尊重。

主辦人之一、亞洲藝術文化協會(FAAC)主任許淑媺介紹,本次活動吸引40多名14至21歲學生參與。在書法老師施卿柔的指導下,學生們書寫「福」字,親身體驗漢字藝術之美,並透過摺紙與剪紙課程學習東方傳統工藝。此外,現場還安排了古箏演奏,讓學生感受華人音樂的獨特韻味。

來自布碌崙的14歲學生馬提斯(Kayla Mattis)表示,這是她首次接觸台灣文化,並對傳統服飾印象深刻,「這些服裝真的很漂亮,整場表演讓人感覺非常特別。」

僑教中心主任陳永豐表示,以華人文化來說,台灣的社會體系更加開放,尊重自由與民族多元性,「但是台灣其實不只是中華文化的舞台,整個社會融合了不同族群,無論先來後到,都能夠共存共榮,這種多元文化的融合是台灣社會的重要特點。 」