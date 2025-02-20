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慈善團體領非洲裔學生 探索華人文化

記者尤昱程╱紐約報導
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慈善團體67th Precinct Clergy Council帶領40多位學生在僑教中心體驗華人文化。(記者尤昱程╱攝影)
慈善團體67th Precinct Clergy Council帶領40多位學生在僑教中心體驗華人文化。(記者尤昱程╱攝影)

由慈善團體67th Precinct Clergy Council主辦的「環遊世界在紐約」(Around the World in New York City)於19日前往法拉盛僑教中心，為來自布碌崙(布魯克林)的青少年提供文化交流機會。活動透過實地體驗，讓學生深入了解不同族裔的文化，促進相互理解，並減少偏見與歧視。

該項目由預防仇恨犯罪辦公室(Office for the Prevention of Hate Crimes)資助，其每年舉辦為期兩天的文化之旅，帶領學生參訪不同族群社區。今年行程包括猶太文化、穆斯林文化等，華人文化則為其中一站。

團體負責人諾艾爾(Christine Noel)表示，活動旨在讓學生接觸平時較少了解的文化，提升同理心，減少無意識的偏見，進而促進族群間的理解與尊重。

主辦人之一、亞洲藝術文化協會(FAAC)主任許淑媺介紹，本次活動吸引40多名14至21歲學生參與。在書法老師施卿柔的指導下，學生們書寫「福」字，親身體驗漢字藝術之美，並透過摺紙與剪紙課程學習東方傳統工藝。此外，現場還安排了古箏演奏，讓學生感受華人音樂的獨特韻味。

來自布碌崙的14歲學生馬提斯(Kayla Mattis)表示，這是她首次接觸台灣文化，並對傳統服飾印象深刻，「這些服裝真的很漂亮，整場表演讓人感覺非常特別。」

僑教中心主任陳永豐表示，以華人文化來說，台灣的社會體系更加開放，尊重自由與民族多元性，「但是台灣其實不只是中華文化的舞台，整個社會融合了不同族群，無論先來後到，都能夠共存共榮，這種多元文化的融合是台灣社會的重要特點。 」

活動現場還安排了美食體驗，學生們品嘗炒飯、炒麵、鍋貼，並搭配台灣特色的珍珠奶茶與鳳梨酥。主辦人之一褚月梅表示，活動不僅是文化體驗，更希望透過互動增進理解與共鳴，「學生多來自不同背景，對華人文化接觸有限，因此我們特別設計讓他們能深入體會。」

學生在書法老師施卿柔指導下書寫「福」字，親身感受漢字藝術。(記者尤昱程╱攝影)
學生在書法老師施卿柔指導下書寫「福」字，親身感受漢字藝術。(記者尤昱程╱攝影)
書法老師施卿柔現場進行課程。(記者尤昱程╱攝影)
書法老師施卿柔現場進行課程。(記者尤昱程╱攝影)
主辦人之一亞洲藝術文化協會(FAAC)主任許淑媺教導學生書法。(記者尤昱程╱攝影...
主辦人之一亞洲藝術文化協會(FAAC)主任許淑媺教導學生書法。(記者尤昱程╱攝影)
活動現場還安排了美食體驗，學生們品嚐炒飯、炒麵、鍋貼，並搭配台灣特色的「二葉」珍...
活動現場還安排了美食體驗，學生們品嚐炒飯、炒麵、鍋貼，並搭配台灣特色的「二葉」珍珠奶茶與鳳梨酥。(記者尤昱程╱攝影)
活動現場還安排了美食體驗，學生們品嚐炒飯、炒麵、鍋貼，並搭配台灣特色的珍珠奶茶與...
活動現場還安排了美食體驗，學生們品嚐炒飯、炒麵、鍋貼，並搭配台灣特色的珍珠奶茶與鳳梨酥。(記者尤昱程╱攝影)
慈善團體67th Precinct Clergy Council帶領40多位學生...
慈善團體67th Precinct Clergy Council帶領40多位學生在僑教中心體驗華人文化。(記者尤昱程╱攝影)
來自布碌崙的21歲大學生Rolvin(圖中)表示，這是他首次見到古箏的現場演奏，...
來自布碌崙的21歲大學生Rolvin(圖中)表示，這是他首次見到古箏的現場演奏，對樂器獨特的音色與彈奏方式感到驚艷，「我一直以為這只是一般的吉他，沒想到古箏有這麼細緻的音色，現場演奏真的很迷人。」(記者尤昱程╱攝影)

華人 布碌崙 法拉盛

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