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旅美湖南同鄉會42周年慶暨春節聯歡晚會 精彩紛呈

記者尤昱程╱紐約即時報導
旅美湖南同鄉會16日在法拉盛舉辦第42周年慶暨春節聯歡晚會，近500名美中政要及旅美湖南鄉親參與。(記者尤昱程／攝影)
旅美湖南同鄉會16日在法拉盛舉辦第42周年慶暨春節聯歡晚會，近500名美中政要及旅美湖南鄉親參與。(記者尤昱程／攝影)

旅美湖南同鄉會16日在法拉盛舉辦第42周年慶暨春節聯歡晚會，近500名貴賓、僑領及旅美湖南鄉親參與，共同慶祝該會年度盛事

旅美湖南同鄉會會長劉運疇表示，「旅美湖南同鄉會是兩岸三地湖南人的精神家園，歡迎鄉親們回家，也期待更多人參與同鄉會的活動。」他說，「回顧過去一年的工作成果，第21屆領導班子推動多項社區服務，贏得鄉親們的廣泛支持。」

劉運疇介紹，過去一年間，該會舉辦春遊活動，發起募款協助湖南受災戶，並接待湖南省政府赴美考察團。此外，該會參與華人社區事務，包括支持華人參與公共事務、社區遊行及候選人競選活動。在促進湖南經貿文化交流方面，該會亦參與全球湘商會議，並舉辦「湖湘之聲」幸福太陽盃卡拉OK大賽。

晚會節目精彩，其中，鄉親們熟知的湖湘魅力合唱團，表演了同鄉會元老仇曦的原創的「我來自湖南」、「紐約好像一首歌」等專屬紐約湖南人的歌曲。首屆湖湘之聲卡拉OK大賽獲獎選手集體演唱了「常回家看看」，同鄉會英文學習班學員小試牛刀，匯報演唱了英文歌曲「YOU RAISE ME UP」。此外，湘雅校友會吳鳴表演的梅派京劇「太真外傳」，同鄉會資深會員羅曼華、羅曼熙等表演的湖南漁鼓也博得不少掌聲。

該會在活動上向李厚維、劉國榮、彭聖師、彭劉琳、李雅濱、張文生、陳建才、彭啟洪等湘籍社區人士頒發卓越功勳獎，肯定其對社區的貢獻。此外，該會副會長韓燚表示，旅美湖南同鄉會愛心基金將增設文化教育專項，他於會上義賣「紅梅報春」國畫，籌得3100元。

中國駐紐約總領館副總領事馬蕭蕭、市議員黃敏儀、州參議員劉醇逸代表盧美華及社區僑領出席活動。

功勳獎獲得者：李雅濱，彭啟洪，張文生，陳建才，彭劉琳，仇曦，王洪彰，李清持，方飛...
功勳獎獲得者：李雅濱，彭啟洪，張文生，陳建才，彭劉琳，仇曦，王洪彰，李清持，方飛蝶等。（旅美湖南同鄉會提供）
旅美湖南同鄉會和湘雅校友會合作節目，歡快的愛爾蘭洗衣舞。（旅美湖南同鄉會提供）
旅美湖南同鄉會和湘雅校友會合作節目，歡快的愛爾蘭洗衣舞。（旅美湖南同鄉會提供）
湖湘魅力舞蹈團在華人社區久享美譽，圖為舞蹈「燈火裡的中國」。（旅美湖南同鄉會提供...
湖湘魅力舞蹈團在華人社區久享美譽，圖為舞蹈「燈火裡的中國」。（旅美湖南同鄉會提供）
巨幅國畫「紅梅報春」由韓燚副會長捐贈同鄉會愛心基金下的教育文化基金。（旅美湖南同...
巨幅國畫「紅梅報春」由韓燚副會長捐贈同鄉會愛心基金下的教育文化基金。（旅美湖南同鄉會提供）
湘雅校友會李浙湘的表演詼諧搞笑。（旅美湖南同鄉會提供）
湘雅校友會李浙湘的表演詼諧搞笑。（旅美湖南同鄉會提供）
開門紅，表演者：李立峰和周平。（旅美湖南同鄉會提供）
開門紅，表演者：李立峰和周平。（旅美湖南同鄉會提供）
漁鼓組的精彩表演。（旅美湖南同鄉會提供）
漁鼓組的精彩表演。（旅美湖南同鄉會提供）
湖湘魅力合唱團充滿激情的演唱。（旅美湖南同鄉會提供）
湖湘魅力合唱團充滿激情的演唱。（旅美湖南同鄉會提供）

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