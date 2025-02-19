藝術家王大宙新書發表：還原歷史義不容辭

州眾議員金兌錫的高級顧問羅曼(左)也在現場為王大宙(中)獻上祝賀，並頒發獎狀。(圖片截自Zoom)

知名藝術家、華東師範大學設計學院終身名譽校長王大宙近日在哥倫比亞大學(Columbia University)舉辦新書「無問西東 我的藝術設計之旅」發布講座，與同濟大學教授朱大可、哥大社會工作學院教授高琴一起暢談這本回憶錄中所記錄的個人史，以及其中反映出的歷史碎片。

王大宙生於上海的一個藝術世家，其父王挺琦先生留學耶魯大學 (Yale University)，是中國水彩畫開拓者之一。也因曾受過西方教育，王大宙的父親在其出生幾個月後就被打成右派、被指為美國特務，自己也被冠上「狗崽子」的標籤。文革搶房潮期間，王大宙位於上海市徐匯區武康大樓的家被強占而在近年的一檔電視節目中，他訝異地發現，當初的搶占者竟以受害者的身分在節目中扭曲事實，顛倒是非。

「歷史可以被忘卻，可是不能被扭曲、竄改」，這一契機也堅定了王大宙寫下回憶錄的決心，「還原歷史是我們這代人義不容辭的責任」。王大宙表示，寫一本關於自己的書是非常困難的事情，因為書要求客觀、公正，但這與人的本性是違背的，因為人總是想要塑造自己，遮蓋不光彩的事情，「一不小心就會看不清自己」。

在書中，王大宙分享了自己人生最重要的三個階段，即文革、改革開放和留學美國。他回憶道，因在文革期間被視作人人都可羞辱的「狗崽子」，他常常被革命小將拳打腳踢。而自己的父親經歷了被關進牛棚、勞動改造，雖歷經折辱，但也沒有放鬆對他的教育。在父親勞改期間，只要回家時天還沒黑，就會帶著王大宙去郊外寫生；「父親總告訴我，沒有什麼是不可能的，nothing is impossible」。

改革開放後，王大宙進入上海市文化宮擔任舞美設計，因其在話劇「於無聲處」的出色表現獲得中國文化部獎及中國總工會獎。80年代中期，王大宙赴紐約留學，先後就讀於奧巴尼州大(SUNY Albany)及普瑞特學院(Pratt Institute)。畢業後，他多次與MTV合作，設計了當時的「超人」(Superman)造型，並為MTV音樂錄影帶大獎設計產品，逐步成為在美、中兩國都頗具影響力的華人 設計師。

活動現場，多名與王大宙年齡相仿的觀眾表示，對他分享的文革經歷非常有共鳴、深受觸動。州眾議員 金兌錫(Ron Kim)的高級顧問羅曼也在現場為王大宙獻上祝賀，並頒發獎狀。