眾議員托瑞斯捍衛亞裔 考慮參選州長 爭取少數族裔重回民主黨

紐約州國會眾議員托瑞斯表明，希望通過捍衛亞裔在教育、治安上的立場，爭取更多少數族裔重回民主黨陣營。(記者曹馨元╱攝影)

紐約州國會眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)18日在位於布朗士的辦公室召開亞裔 媒體圓桌，闡述自己渴望在「過份左傾」的民主黨 內重鑄理性的政治願景；正考慮參選州長的他也表明，希望通過捍衛亞裔在教育、治安上的立場，爭取更多少數族裔重回民主黨陣營。

托瑞斯自認是民主黨溫和派，他指出，近年來黨內受愈發左傾的聲音主導，推行保釋制度改革、教育結果平等等頗受爭議的政策，直接造成了民主黨在2024年大選中失利；「去年的大選給我們上了一課，直接體現了左派過分激進，會導致民主黨失去亞裔這樣重要的群體，我希望能與亞裔社群重建信任。」

對於紐約華人社區而言，2024年最受矚目的事件之一便是反86街建遊民所一案。紐約市長亞當斯 (Eric Adams)政府也於近月，計畫在布朗士南區興建一所2200個床位的男性遊民所，而這一計畫也遭到托瑞斯的強烈反對；托瑞斯表示，他非常能共情華裔社區反建遊民所的情緒，也很認可市議員莊文怡捍衛社區的做法，「政府應該站在人民這一邊，建這樣一個遊民所，就是會影響周邊社區的生活質量。」

在2024年末的特殊高中入學考試(SHSAT)的合同風波中，托瑞斯是第一位站出來捍衛特高考的國會議員。他表示，自己深知特殊高中對亞裔社區的重要性，「特殊高中應該有更多名額，而不是更少。」同時，托瑞斯也批評紐約州長霍楚(Kathy Hochul)未能及時出面聲援，「霍楚無力在左派政客中保護特高考也說明，她缺乏膽識(Courage)。」

當被問及亞當斯涉嫌以配合川普政府的移民政策為籌碼、換得撤銷貪汙指控一事時，托瑞斯表示，他認為亞當斯的做法是腐敗的「交換條件(quid pro quo)」；「亞當斯沒有能力(competence)，他應該辭職，或者州長應該免除他」，但托瑞斯認為，霍楚罷免亞當斯的可能性較小，「就像我說的，她的膽識不夠。」