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紐約客談╱ 電費瓦斯費又喊漲 居民焦慮

記者胡聲橋╱紐約報導
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紐約市華裔民眾還沒有過完年，就聽到了一個不好的消息，聯合愛迪生公司又要提高電費和瓦斯費的收費標準。從2026年1月1日起，普通居民的電費可能會上漲11%以上，而瓦斯費可能會上漲13%以上。鑒於聯合愛迪生在紐約市擁有340萬客戶和110萬瓦斯用戶，其決定幾乎就是普遍性的。

每個月要自己支付電費和瓦斯費帳單的居民可能對上次漲價仍然記憶猶新。2023年，紐約市的電費和瓦斯費不是剛漲過價嗎，怎麼又要漲？2023年，州政府批准了聯合愛迪生的電價在三年內漲12%，現在2026年又要漲11%，總計漲幅將超過24%。剛剛經歷著一個多雪寒冬的紐約居民對此不可能坦然接受。

州長霍楚致信負責監管公用事業公司的公共服務廳，要求他們拒絕聯合愛迪生公司的漲價要求，並對該公司管理層的薪酬進行審計，要求該公司尋求節省成本的措施。但該公司表示，新設備上線耗資巨大，其帳單上的金額不斷上漲，作為公司別無選擇，只能選擇與客戶共同承擔費用，聯合愛迪生還把矛頭指向了政府，認為該公司急速上漲的費用中，最重要的是房地產稅，這筆稅是其16億元電力收入的四分之一以上，是4億4000萬元瓦斯收入的15%。

州長要聯合愛迪生公司節約成本，公司稱政府的地稅收得太高。但作為紐約市居民，卻承受著地稅上漲和電費瓦斯費上漲的雙重壓力。雖然電費和瓦斯費漲價還必須經過廣泛的公共審議，但明年漲價幾乎可以板上釘釘，只是漲幅大小的問題。在這個通膨沒有完全回落又再次抬頭的時期，如何開源節流，如何保持生活水平不下降，將是普通家庭面對的共同問題。

紐約市 華裔 房地產

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