交通攔查 法拉盛2華人持42張偽造駕照被捕

近日，至少一名法拉盛華人因涉嫌偽造42張駕照被捕。(本報檔案照）

近日，至少一名法拉盛 華人因涉嫌偽造42張駕照 被捕，並被控二級非法持有造假工具罪(criminal possession of a forged instrument)。

根據康奈爾大學警局(Cornell University Police Department)，在本月10日，他們逮捕了兩位來自紐約法拉盛的居民。當時，他們在伊薩卡(Ithaca)進行交通攔查時，在二人的身上發現了42張偽造駕照。二嫌分別為36歲的禹哲明(Cheolmyeong Woo，音譯，下同)以及27歲的陳倫臻(Lunzhen Chen)。

禹陳二人被控二級非法持有造假工具罪。禹哲明因未投保使用車輛，還被開具罰單。二人被警方逮捕後，已被轉交至湯普金斯郡(Tompkins County)警長辦公室。

據了解，假駕照不僅可用於駕駛或身分識別，還被不法分子用作詐欺，例如透過假駕照和身分證件「空手套白狼」來騙取貸款 。

曾有一名住在紐約市法拉盛的華人男子，利用假駕照及被盜和篡改的個人文件申請貸款，購買豪車，隨後將這些豪車轉售或「贈送」給他人。根據美國聯邦調查局(FBI)與地方執法機構的聯合調查，這一系列行為背後還涉及皇后區的一個犯罪團夥。