律師：無遞解令在身 不必過度緊張

華埠怡東商場舉辦移民法律講座，由律師古奇(中)主講，民主黨65B區領袖候選人王鏑(右)和古奇律師樓辦公室主任林艾美(左)擔任中文翻譯。(記者許君達╱攝影)

紐約大蘋果移民中心和紐約東華協會17日在曼哈頓華埠的怡東商場內舉辦移民法律講座，由華埠移民律師古奇(Edward Cuccia)為華人新移民和無證移民普及他們所享有的基本權利，以及不同人群應對聯邦移民執法部門(ICE )時所能採取的策略。古奇強調，所有未背負遞解令的移民都無需過分緊張，而有過被捕紀錄的綠卡持有者或已經背上遞解令的無證移民，在面臨突襲時也需要保持冷靜，拒絕輕易開門。

古奇介紹，如今「非法移民 」的定義隨著執政者改變，在拜登政府時期，包括走線 客在內的無證入境者，只要沒有背負遞解令，均不被認為是「非法」，而川普政府則將所有沒有綠卡或有效簽證的人全部視作可以被抓捕的「非法移民」。不幸的是，這種執法行動只會針對白人以外的少數族裔，而且執法人員還被下達了抓捕人數定額，這令合法居住的華人同樣面臨被「殺良冒功」的可能性。

不過，雖然古奇「強烈建議」所有人都能隨身攜帶合法身分證件的複印件以便應對不期而至的街頭臨檢，但擁有綠卡或合法簽證、且沒有犯罪紀錄的移民仍無需過分擔心執法行動。

對於近期走線來美或者長期無證居留的華人，如果沒有背上遞解令，則需要適當提高警惕，但不至於被迅速送上遣返的航班。古奇介紹，沒有遞解令的無證者假如不幸遇到搜查，有權要求見移民法官，但當前移民法庭的案件堆積如山，開庭排期動輒長達數年，因此對於庇護案件正在審理中的走線客來說，只要沒走完法律程序，均可依法留在美國等待開庭，移民執法部門無權直接將他們遣返。

古奇提示，對於已經身背遞解令的無證客，如果在家中遭遇ICE人員上門，切記不要隨便開門。正確的策略是隔著門要求對方提供由法官簽發的逮捕令(warrant)，如果無法提供逮捕令，則當事人有權拒絕為其開門。古奇強調，在實踐中，ICE人員從紐約法官手中拿到逮捕令的可能性極小。

此外，新聞報導稱近來有不法人員冒充ICE，對受害者實施欺詐與搶劫等犯罪行為，對此古奇表示，「不開門」策略無論在面對真ICE還是假ICE時，都是有效的。如果身背遞解令者在街頭遭遇突襲，應保持沈默並要求與移民律師通話。