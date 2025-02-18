助市民應對ICE執法 角聲2╱20辦研討會

為幫助市民了解自身權益並應對當前形勢，角聲將舉辦研討會，邀請律師講解拘留後的保釋程序及法庭應對策略，並現場解答疑問。(主辦方提供)

基督教角聲佈道團表示，美國移民 及海關執法局(ICE )近日加強對庇護 城市的執法，並在紐約市展開行動，逮捕超過50名移民；此舉引發移民社區恐慌，特別影響餐飲、美容、按摩及食品服務業等行業。為幫助市民了解自身權益並應對當前形勢，角聲將舉辦研討會，邀請律師講解拘留後的保釋程序及法庭應對策略，並現場解答疑問。

據悉，ICE近期在紐約大都會地區進行為期一周的執法行動，聯邦司法部同時對紐約的庇護政策提起訴訟，試圖挑戰地方政府對移民執法的限制。由於庇護政策限制地方政府與聯邦執法機構的合作，但有紐約法官表示，ICE雖無法直接進入法庭裡逮人，卻在法庭走廊或法院門口抓人，令移民群體憂心忡忡。

為此，角聲將舉辦研討會，向市民提供法律指引，解析拘留、保釋及法庭程序，並安排律師現場答疑。市民可藉此機會了解自身權益，積極應對ICE執法。時間為20日(周四)下午1時到2時30分，講座地點位於法拉盛42-35 Main Street二樓。研討會詳情請參閱海報，如需進一步資訊，請聯繫陳熾牧師(630)699-9460。