我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王大陸爆砸100萬台幣逃兵 假裝「心臟有問題」

「神鵰俠侶」分了 陳曉、陳妍希宣布離婚：今後各自安好

ICE執法趨嚴 法拉盛商區影響尚不明顯

記者尤昱程╱紐約報導
移民與海關執法局(ICE)近期在紐約市加強執法，引發移民社區關注。(記者尤昱程╱攝影)
移民與海關執法局(ICE)近期在紐約市加強執法，引發移民社區關注。(記者尤昱程╱攝影)

移民與海關執法局(ICE)近期在紐約市加強執法，引發移民社區關注。報導指出，例如皇后區可樂娜(Corona)部分商家銷售額曾因移民執法下降50%。然而，在法拉盛，商家與社區代表表示，目前尚未觀察到明顯影響。

法拉盛商改區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，目前未見ICE在法拉盛執法，商家也未出現顯著影響。他指出，當地超市生意仍然興旺，顧客數量未見減少，因此他認為移民執法對商業影響有限。

此外，他提及法拉盛部分非法按摩場所與非法移民問題有所關聯，認為若ICE的行動能改善這類經營環境，對社區將是正面發展。他說，當地商家在防盜方面面臨挑戰，而部分竊案與無證客有關，然而目前的執法行動是否影響此現象仍不明確。

法拉盛華人促進會首席顧問杜彼得則表示，目前ICE的行動主要針對有犯罪紀錄的非法移民，未對法拉盛造成明顯影響。他強調，未來若ICE在當地執法，社區將根據法律框架判斷立場，但先前已明確反對執法行動影響農曆新年遊行，認為執法不應干擾社區文化活動。

根據2024財年的數據，ICE在紐約市共逮捕4667人，低於2023財年的9229人，顯示整體逮捕數量下降。然而，這是否代表執法力度減弱仍待觀察。部分報導指出，近期執法行動更聚焦於有犯罪紀錄的非法移民，而非大規模掃蕩。

儘管目前法拉盛未受明顯影響，移民社區仍可能因恐懼而改變消費行為，進一步影響當地經濟。移民研究計畫(Immigration Research Initiative)分析指出，當執法行動引發恐慌，移民會減少在商業區活動，影響不僅限於特定族裔。例如，可樂娜的案例顯示，執法導致當地西語裔及南亞裔商家業績下滑。法拉盛是否會出現類似情況，仍有待進一步觀察。

非法移民 法拉盛 ICE

上一則

律師：無遞解令在身 不必過度緊張

下一則

聯邦移民執法 皇后區店家生意下滑
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世
道地台式糕餅店隱身在法拉盛 華人大讚：不愛吃甜也喜歡

道地台式糕餅店隱身在法拉盛 華人大讚：不愛吃甜也喜歡
法拉盛華商會43周年晚會 千人同慶

法拉盛華商會43周年晚會 千人同慶
紐約華文作家協會 第5本文集「此心安處是吾鄉」新書發表

紐約華文作家協會 第5本文集「此心安處是吾鄉」新書發表

熱門新聞

同時，也有參會業者提出，近幾年展會效力並不如往日，參加的人也愈來愈少。(記者曹馨元╱攝影)

紐約成衣布料及輔料展覽會 台商對川普上台有喜有憂

2025-01-23 01:00
本周，因強勁冬季風暴影響，紐約或將迎來今季降雪量最大的暴風雪。(記者曹馨元／攝影)

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

2025-02-16 20:50
一度露宿於紐約法拉盛街頭的上海大爺劉玉生近日在故鄉辭世。圖為他在法拉盛。(沈珺提供)

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

2025-02-17 11:02
曼哈頓一家診所16日出現疑似伊波拉病毒病患。圖為2019年在剛果伊波拉治療中心身穿防護衣的醫護人員。(美聯社)

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

2025-02-16 15:56
28日，美麗屋將迎來最後一個營業日。(記者范航瑜╱攝影)

紅包袋裡的老華埠 美麗屋無聲告別 屹立43年 「東方美學」吸睛

2025-02-13 06:18
施女士在曼哈頓華埠街頭行走時，因不慎踩入路面上的一個坑洞而摔倒，並當場暈厥。圖為導致施女士摔倒的坑洞。(黎保利提供)

路不平摔傷暈倒 纏訟7年華女獲賠250萬

2025-02-11 19:46

超人氣

更多 >
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世