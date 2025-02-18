ICE執法趨嚴 法拉盛商區影響尚不明顯

移民與海關執法局(ICE)近期在紐約市加強執法，引發移民社區關注。(記者尤昱程╱攝影)

移民與海關執法局(ICE )近期在紐約市加強執法，引發移民社區關注。報導指出，例如皇后區可樂娜(Corona)部分商家銷售額曾因移民執法下降50%。然而，在法拉盛 ，商家與社區代表表示，目前尚未觀察到明顯影響。

法拉盛商改區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，目前未見ICE在法拉盛執法，商家也未出現顯著影響。他指出，當地超市生意仍然興旺，顧客數量未見減少，因此他認為移民執法對商業影響有限。

此外，他提及法拉盛部分非法按摩場所與非法移民 問題有所關聯，認為若ICE的行動能改善這類經營環境，對社區將是正面發展。他說，當地商家在防盜方面面臨挑戰，而部分竊案與無證客有關，然而目前的執法行動是否影響此現象仍不明確。

法拉盛華人促進會首席顧問杜彼得則表示，目前ICE的行動主要針對有犯罪紀錄的非法移民，未對法拉盛造成明顯影響。他強調，未來若ICE在當地執法，社區將根據法律框架判斷立場，但先前已明確反對執法行動影響農曆新年遊行，認為執法不應干擾社區文化活動。

根據2024財年的數據，ICE在紐約市共逮捕4667人，低於2023財年的9229人，顯示整體逮捕數量下降。然而，這是否代表執法力度減弱仍待觀察。部分報導指出，近期執法行動更聚焦於有犯罪紀錄的非法移民，而非大規模掃蕩。

儘管目前法拉盛未受明顯影響，移民社區仍可能因恐懼而改變消費行為，進一步影響當地經濟。移民研究計畫(Immigration Research Initiative)分析指出，當執法行動引發恐慌，移民會減少在商業區活動，影響不僅限於特定族裔。例如，可樂娜的案例顯示，執法導致當地西語裔及南亞裔商家業績下滑。法拉盛是否會出現類似情況，仍有待進一步觀察。