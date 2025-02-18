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公車攝像頭發威 5個月罰單增至40萬張

記者許君達／紐約報導
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數據顯示，紐約市自從去年加強公車車載攝像頭執法範圍以來，開具罰單數量猛增，最多時，一個月內針對占用公車專用道停車和雙排停車開出的罰單就超過14萬張。(記者許君達／攝影)
數據顯示，紐約市自從去年加強公車車載攝像頭執法範圍以來，開具罰單數量猛增，最多時，一個月內針對占用公車專用道停車和雙排停車開出的罰單就超過14萬張。(記者許君達／攝影)

根據統計數據，紐約市在最近的兩年內共對涉及公車專用道的交通違規行為共開出了超過270萬張罰單，罰款總額超過2億元。而在去年8月開始對被公車車載攝像頭抓拍到的違法行為開罰後，抓拍罰單總數在五個月內猛增至40餘萬張，其中最高單月共開罰14萬單。

數據由紐約分析師Jehiah Czebotar整理。他蒐集了從2023年1月至2024年12月間，紐約市所有針對公車專用道的交通執法紀錄，發現24個月內紐約市總共開出的罰單達到276萬8517張，總罰金達2億2545萬8863元，違法內容包括占用公車專用道行駛、停車、在公車車站處違法停車以及違法雙排停車。

市執法機構在去年8月和9月間分三次針對占用公車專用道臨時停車或在路邊雙排停車的行為加強違規抓拍，抓拍使用的是公車車載攝像頭。參與抓拍的包括34條線路上的超過1000輛公車。數據顯示，這項執法行動通過罰單有效地嚇阻了可能阻礙公車行駛或影響乘客安全的違法停車行為。

據統計，去年8月至12月間，被公車抓拍到的違法停車案件數量呈迅速上升之勢，占用公車站停車和雙排停車兩種交通違法數量均在12月到達峰值，一個月內分別開出了7萬6673和6萬4978張罰單，總計超過14萬張。而兩種違法行為在五個月內的總計罰單數量，則分別達到20萬3689和21萬5744張。而在加強執法後，此前原本就會被固定攝像頭抓拍的違法罰單數量，也出現明顯增加，比如違法占用公車專用道行駛，就在去年9月達到峰值，當月總計開出9萬627張罰單。

數據還顯示，攝像頭抓拍交通違法行為的效率比現場執法高得多。在2023和2024年內，共有76.4%的罰單都是由攝像頭抓拍而開出的。比如，警察對占用公車專用道行駛的違法行為現場開出的罰單，兩年內僅有6萬5547張，不及攝像頭一個月的工作量。

MTA的數據顯示，在攝像頭執法全面開啟以來，紐約市公車的整體旅速提高了5%，在某些線路上甚至提高了25%；而抓拍區域的事故發生率則降低了20%，尾氣排放量也下降了5%至10%。

紐約市 MTA

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