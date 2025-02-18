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元宵花車遊行大成功 亞總會辦答謝會

記者胡聲橋／紐約報導
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亞總會舉辦答謝會，感謝第二屆布碌崙元宵花車大遊行的參與方和支持者。（記者胡聲橋／攝影）
亞總會舉辦答謝會，感謝第二屆布碌崙元宵花車大遊行的參與方和支持者。（記者胡聲橋／攝影）

美國亞裔社團聯合總會(亞總會)近日在布碌崙(布魯克林)8大道舉辦第二屆布碌崙(布魯克林)慶元宵花車大遊行答謝會，慶祝元宵花車遊行取得圓滿成功，並感謝協辦方與合作方，以及社會各界對這次大遊行的支持。中國駐紐約總領事館副總領事馬蕭蕭、州眾議員鄭永佳，市警72分局局長亞辛(Mobeen Yasin)等出席活動並講話。

這次答謝會在位於8大道的美食美客海鮮酒樓舉行。亞總會會長陳善莊首先感謝美華總商會、美國香港總商會、布碌崙亞裔民安隊、以及美國中餐聯盟(紐約)四家聯合主辦方、其他協辦方和合作方共襄盛舉，使第二屆慶元宵花車大遊行的規模超過首屆，他也感謝民選官員和各社團組織對活動的大力支持，使活動更具影響力。

展望明年，陳善莊表示亞總會將繼續舉辦元宵花車遊行，爭取參與的花車更多，團體方隊更多，規模更大、氣氛更活躍、場面更熱鬧。

中國駐紐約總領事館副總領事馬蕭蕭攜領僑處副主任李德和領事榮頂共同參加了這次活動。馬蕭蕭祝賀第二屆元宵花車遊行成功舉辦，他說這是「春節」去年底被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產名錄後的第一個春節，布碌崙舉辦大規模花車遊行慶祝春節和元宵節，在海外弘揚中華文化，意義非常重大。他也祝願布碌崙元宵花車遊行今後成為紐約華社一個標誌性的活動。

州眾議員鄭永佳在致辭中高度讚揚了社區的活力和熱情，也對保存和傳播中華文化的努力表示肯定和鼓勵。鄭永佳辦公室還對本次元宵花車遊行的主辦方、協辦方和贊助方頒發了獎狀，予以表彰。

市警72分局和66局以及布碌崙亞裔民安隊負責春節期間8大道的安保，並為花車遊行維持秩序。72分局局長亞辛和亞裔民安隊隊長柳寶枝分別致辭感謝大家對他們工作的支持與合作，也祝願8大道華社來年安寧順遂，吉祥繁榮。

姜書棟、李浩然、王孟新、高家順、陳在福、許俊龍、陳愛傑等近百名各界人士出席了這次答謝會。

布碌崙 亞裔 8大道

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