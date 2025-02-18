我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王大陸爆砸100萬台幣逃兵 假裝「心臟有問題」

「神鵰俠侶」分了 陳曉、陳妍希宣布離婚：今後各自安好

布碌崙華策會賀新年 贈500件冬衣

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙華策會慶農曆新年，發放500件各式外套。（記者胡聲橋／攝影）
布碌崙華策會慶農曆新年，發放500件各式外套。（記者胡聲橋／攝影）

華人策劃協會(華策會)布碌崙(布魯克林)分會攜手紐約親子互助會和紐約關懷組織(New York Cares)，近日在日落公園舉辦2025農曆新年慶祝活動。這次賀新年活動不僅各種文藝表演精彩紛呈，紐約關懷組織還在現場為華社居民分發了500件外套和數百帽子手套，受到居民歡迎，共有1000多位居民參加了這次賀新年活動。

華策會的這次農曆新年慶祝活動於當日上午11時至下午2時在日落公園的永援聖母聖殿學校(OLPH Catholic Academy of Brooklyn)位於59街550號的體育館舉行。第38區市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)和華策會董事會成員Gebond Chow出席了這次活動，向大家致以新年的祝福。這次慶祝活動的文藝表演豐富多彩，非常熱鬧，除了布碌崙華聯會(UCA)的醒獅表演和華策會老人活動中心的腰鼓表演外，還有太極拳等各種表演，令人目不暇給。

華策會布碌崙社區服務中心主任梅兆波(Steve Mei)祝大家新年大吉大利。梅兆波介紹，華策會賀新年是一年一度的活動，但今年的不同之處在於，紐約關懷組織與他們合作，向現場參與活動者派發500件外套和數百帽子和手套。這些冬衣有新的和舊的，有男式女式，還有老人和兒童的。紐約關懷組織和紐約親子互助會的義工在現場為大家派發衣物，受到居民的熱烈歡迎。

市長移民辦公室等一些政府機構，還有醫療和保險機構也到這次活動現場辦公，為居民提供各種實用的諮詢，共有30多個合作方參加了華策會的這次賀新年活動。紐約親子互助會在這次慶祝活動中負責兒童趣味活動並幫助派發衣物。布碌崙書亭(Brooklyn Book Bodega)是一個向青少年派送書籍，鼓勵孩子讀書的組織。該組織這次也帶了幾百本書，免費送給活動現場的孩子。這次慶祝活動的贈品很豐富。前500名參加者各獲得幸運禮包一個，前300名參與者各獲得蛇絨毛玩具一個。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)、州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)和市議員莊文怡等都派代表參加了這次活動。

布碌崙 日落公園

上一則

溫馨醫美線雕拉提效果卓越折扣高達30%off 另贈prf微针治療一次 免費諮詢

下一則

路邊停車阻消防栓救援 本月已2起釀3死
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉
3死 紐約華人聚居區民宅半夜火警 出動上百消防員

3死 紐約華人聚居區民宅半夜火警 出動上百消防員
緬因州種大麻紐約華男認罪 判罰400元

緬因州種大麻紐約華男認罪 判罰400元
布碌崙華裔男女涉盜信用卡 賓州被捕

布碌崙華裔男女涉盜信用卡 賓州被捕

熱門新聞

同時，也有參會業者提出，近幾年展會效力並不如往日，參加的人也愈來愈少。(記者曹馨元╱攝影)

紐約成衣布料及輔料展覽會 台商對川普上台有喜有憂

2025-01-23 01:00
本周，因強勁冬季風暴影響，紐約或將迎來今季降雪量最大的暴風雪。(記者曹馨元／攝影)

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

2025-02-16 20:50
一度露宿於紐約法拉盛街頭的上海大爺劉玉生近日在故鄉辭世。圖為他在法拉盛。(沈珺提供)

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

2025-02-17 11:02
曼哈頓一家診所16日出現疑似伊波拉病毒病患。圖為2019年在剛果伊波拉治療中心身穿防護衣的醫護人員。(美聯社)

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

2025-02-16 15:56
28日，美麗屋將迎來最後一個營業日。(記者范航瑜╱攝影)

紅包袋裡的老華埠 美麗屋無聲告別 屹立43年 「東方美學」吸睛

2025-02-13 06:18
施女士在曼哈頓華埠街頭行走時，因不慎踩入路面上的一個坑洞而摔倒，並當場暈厥。圖為導致施女士摔倒的坑洞。(黎保利提供)

路不平摔傷暈倒 纏訟7年華女獲賠250萬

2025-02-11 19:46

超人氣

更多 >
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世