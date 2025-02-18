布碌崙華策會賀新年 贈500件冬衣

布碌崙華策會慶農曆新年，發放500件各式外套。（記者胡聲橋／攝影）

華人策劃協會(華策會)布碌崙 (布魯克林)分會攜手紐約親子互助會和紐約關懷組織(New York Cares)，近日在日落公園 舉辦2025農曆新年慶祝活動。這次賀新年活動不僅各種文藝表演精彩紛呈，紐約關懷組織還在現場為華社居民分發了500件外套和數百帽子手套，受到居民歡迎，共有1000多位居民參加了這次賀新年活動。

華策會的這次農曆新年慶祝活動於當日上午11時至下午2時在日落公園的永援聖母聖殿學校(OLPH Catholic Academy of Brooklyn)位於59街550號的體育館舉行。第38區市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)和華策會董事會成員Gebond Chow出席了這次活動，向大家致以新年的祝福。這次慶祝活動的文藝表演豐富多彩，非常熱鬧，除了布碌崙華聯會(UCA)的醒獅表演和華策會老人活動中心的腰鼓表演外，還有太極拳等各種表演，令人目不暇給。

華策會布碌崙社區服務中心主任梅兆波(Steve Mei)祝大家新年大吉大利。梅兆波介紹，華策會賀新年是一年一度的活動，但今年的不同之處在於，紐約關懷組織與他們合作，向現場參與活動者派發500件外套和數百帽子和手套。這些冬衣有新的和舊的，有男式女式，還有老人和兒童的。紐約關懷組織和紐約親子互助會的義工在現場為大家派發衣物，受到居民的熱烈歡迎。

市長移民辦公室等一些政府機構，還有醫療和保險機構也到這次活動現場辦公，為居民提供各種實用的諮詢，共有30多個合作方參加了華策會的這次賀新年活動。紐約親子互助會在這次慶祝活動中負責兒童趣味活動並幫助派發衣物。布碌崙書亭(Brooklyn Book Bodega)是一個向青少年派送書籍，鼓勵孩子讀書的組織。該組織這次也帶了幾百本書，免費送給活動現場的孩子。這次慶祝活動的贈品很豐富。前500名參加者各獲得幸運禮包一個，前300名參與者各獲得蛇絨毛玩具一個。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)、州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)和市議員莊文怡等都派代表參加了這次活動。