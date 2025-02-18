外百老匯周 兩人同行一人免票

外百老匯周即日起開跑，推出兩人同行一人免費活動。（本報檔案照）

紐約市 旅遊協會(New York City Tourism + Conventions)近日宣布，本季「外百老匯 周」(NYC Off-Broadway Week)啟動，並提供兩人同行一人免票的優惠；活動將於即日起至3月9日(周日)舉行，總計29檔劇目同步參與。

根據市旅遊協會，本季「外百老匯周」匯聚的戲劇作品，涵蓋音樂劇、喜劇、戲劇演出等多元類型，其中包括18部首次加入的全新製作。當局表示，觀眾可藉由這項每年兩度的優惠活動，以「二合一」的票價，近距離感受「紐約戲劇文化的創意與魅力」。

協會執行長科克(Julie Coker)也說，本活動匯集了城市中「最具創意與能量」的劇場作品，不僅為外百老匯劇場創造逾500萬元的收益，也讓遊客與紐約市民能一同體驗這座城市的卓越才華與創造力。

據介紹，外百老匯指位於曼哈頓 中座位數在100到499座之間的劇場，其座位數比百老匯少，且許多外百老匯首演的作品隨後會交由百老匯製作。

今年活動劇目包括「Drunk Shakespeare」、「Conversations with Mother」、「Liberation」和「Music City」等。有興趣的觀眾可透過nyctourism.com/offbroadwayweek了解所有參與劇目，並可依照劇碼類型，如喜劇、戲劇、音樂劇或綜合演出，以及適合觀眾年齡，含成人、全家、青少年及成人等，或地區進行篩選，以找到合適的演出。