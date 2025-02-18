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大馬聯誼會22日辦講座 解讀移民政策

記者高雲兒／紐約報導
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馬來西亞（旅美）聯誼會近日宣布，將於22日（周六）中午在紐約中華公所舉辦移民法律講座。（記者高雲兒╱攝影）
馬來西亞（旅美）聯誼會近日宣布，將於22日（周六）中午在紐約中華公所舉辦移民法律講座。（記者高雲兒╱攝影）

近日美國遞解各國移民的消息引發關注。為釐清事實，馬來西亞(旅美)聯誼會近日宣布，將於22日(周六)中午在曼哈頓華埠紐約中華公所舉辦移民法律講座，為馬來西亞僑民提供應對移民政策變化的專業指導。

馬來西亞(旅美)聯誼會董事局主席邦君雄在新聞發布會上表示，此前曾有媒體報導435名馬來西亞籍人士被美國遣返；但實際情況是，這些人士是在移民法庭上敗訴並收到遞解令，但尚未被美國移民與海關執法局(ICE)逮捕或遣返，而是被列入ICE的名單。因此，他呼籲僑民不必過度恐慌。

遞解政策的收緊對許多移民帶來不確定性。根據ICE執法和遞解運營(ERO)於2024年11月發布的報告，截至2024年11月24日，ICE的非拘留案件名單(Non-Detained Docket)中共有144萬5549名非公民，並已收到最終遞解令。這些非公民已通過移民法院程序，並被裁定應被遞解出境，但尚未被ICE拘留或執行遞解。

為應對遞解相關的困惑，馬來西亞(旅美)聯誼會決定組織一場法律講座，以提供實用的法律指導。聯誼會會長朱慧玲及行政總監陳亞漢補充，大馬聯誼會近期接到許多僑胞諮詢，特別是已獲綠卡但有案底者，他們對遞解問題感到憂慮。

聯誼會特邀該會法律顧問、律師古奇(Edward Cuccia)及律師朱鈺盈，於22日上午11時到下午2時舉辦移民法律講座，詳細講解移民政策變化及應對ICE執法的策略，並設置現場問答環節，為與會者解答疑問。

此外，馬來西亞駐紐約總領事哈桑(Amir Farid Abu Hasan)將親臨講座，向僑民講解護照及相關領事事務，提供官方資訊與協助。活動免費參與，無需預約。地址為勿街(Mott St.)62號。

移民 ICE 遣返

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