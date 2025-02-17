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一度露宿法拉盛 上海大爺回中國去世

記者鄭怡嫣／紐約報導
一度露宿於紐約法拉盛街頭的上海大爺劉玉生近日在故鄉辭世。圖為他在法拉盛。(沈珺提供)
一度露宿於紐約法拉盛街頭的上海大爺劉玉生近日在故鄉辭世。圖為他在法拉盛。(沈珺提供)

曾在美國生活了30多年、並一度露宿於紐約法拉盛街頭的上海大爺劉玉生，在華人愛心人士的眾籌幫助下，於2022年的11月返回故土，近日於上海的養老院中辭世，享年78歲。他的親友表示，在他去世後，有自媒體再次散播不實傳聞，其中「回國爭房產」、「偷渡來美」均屬捏造，望他們勿再吃人血饅頭，消費逝者。

劉玉生1946年3月在上海出生，1979年下放上海崇明插隊落戶，後為上海基礎工程公司吊車工，1990年他隨父親及哥哥來到美國打工，妻女則留在上海。父親去世後，他便開始流浪，在2021年冬天，他露宿法拉盛街頭，引起關注，後經過美國上海同鄉會及熱心人士的幫助與眾籌，在2022年的11月返鄉。

在回到上海後，劉玉生先是被送入救助管理站。而後則被安置在當地的公立養老院。美國上海同鄉會會長沈珺近日援引劉玉生侄子的說法向本報表示，本月上旬某個早晨，劉大爺被發現在公立養老院過世，根據醫院急救車的醫生，劉玉生為猝死，他並沒有與妻女團聚，侄子正在幫他找公墓，也願他長眠安息。

劉玉生來到美國以後，前幾年仍有聯絡妻女，但之後則與她們處於失聯狀態。在他回到中國上海以後，他並未如願與妻女團聚。與妻女長期失聯，也使他受到部分網友的非議。

不過，沈珺表示，有關劉大爺的新聞資訊之中，有許多假新聞在網路廣泛傳播，在他去世後，則又有一波自媒體的流量狂歡。其中，見諸各類自媒體視頻及公眾號的「回國爭房產」、「偷渡來美」等說法，均屬捏造。

沈珺說，劉玉生從未說過回上海是為與妻女爭房產，而打官司並非是網路造謠的「為爭房產而與妻女對簿公堂」，而是「為自己爭取戶籍及辦理身分證的最後手段」。當初，他也親自在視頻中露面澄清：「講我和老婆爭房子，那我不是人養的，我從來沒有這樣想過，想想真難過，哪有這個事情呢。」

沈珺說，劉玉生是持親友探親簽證來到美國，而非偷渡，之後則黑在了美國。前幾年，他與妻女保持聯絡，據信也曾寄錢回家。90年代侄子結婚時，他也曾寄送了500元回國。此次侄子也在幫他料理後事。無良媒體不該散播不實傳聞，再吃人血饅頭。

劉玉生去世也讓互聯網議論紛紛。有視頻主表示，半生漂泊有滄桑，回歸故鄉有淒涼。也有的說，劉大爺看不清自己，他覺得他回去妻女會再次接納他，全然想不到30多年音訊全無帶給她們的上海。有的則表示，人老想葉落歸根能理解。劉大爺除了脾氣有些怪以外，哪裡會有這麼複雜的想法，希望他一路走好。

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