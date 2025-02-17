法拉盛華商會43周年晚會 千人同慶

州參議員劉醇逸在商會。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛華人 (工商)促進會於近日在皇后區舉辦第43屆年會，吸引千餘名賓客出席，包括聯邦、州、市各級官員及社區各界代表，場面盛大，展現華人社群的凝聚力與對美國的深厚情誼。

年會由華商會首席顧問杜彼得以一曲經典歌曲「雪絨花」揭開序幕。他表示，華商會成立43年來，不僅透過年會展現華人團結，更長期推動法拉盛商業與社區發展，積極參與美國社會，實踐自由民主價值，甚至「比美國人更愛美國。」> 布朗斯汀(中)頒發表揚狀。(記者高雲兒╱攝影)

晚會適逢情人節，杜彼得與華商會理事長王耀明特別感謝眾多政要與嘉賓，放棄與家人共度佳節，前來支持華商會。

王耀明在致詞中表示，華商會的使命是服務社區、增強華裔 影響力並倡導權益，致力提升華裔的社會與政治地位。他特別提及，杜彼得獲州長任命為紐約州亞太裔委員會的六名成員之一，這不僅是對個人貢獻的肯定，也彰顯華裔在紐約州發展中的重要角色。 紐約法拉盛華人(工商)促進會於14日在皇后區舉辦第43屆年會，吸引千餘名賓客出席。圖為華商會團體照。(記者高雲兒╱攝影) 陸天娜(中)代表代為領獎。(記者高雲兒╱攝影) 皇后區區長理查茲代表顏星悅(右)頒發表揚狀。(記者高雲兒╱攝影) 史塔文斯基(中)頒發表揚狀。(記者高雲兒╱攝影)

多位民意代表出席，包括國會議員孟昭文(Grace Meng)、州參議員史塔文斯基(Toby Stavisky)和劉醇逸、州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)、市議員黃敏儀，市主計長蘭德辦公室亞裔社區聯繫人朱蕾以及皇后區區長理查茲代表顏星悅等，紛紛向華商會表達敬意，讚揚其多年來對社區的貢獻。