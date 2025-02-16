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曼哈頓華埠農曆新年大遊行大雨中開拔 參與者：水是財運徵兆

記者許君達／紐約即時報導
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第27屆農曆新年愛心花車大遊行在曼哈頓華埠舉行。(記者許君達╱攝影)
第27屆農曆新年愛心花車大遊行在曼哈頓華埠舉行。(記者許君達╱攝影)

第27屆農曆新年愛心花車大遊行16日在曼哈頓華埠舉行。盡管當日天降大雨、天氣寒冷，仍有千餘名華人遊行者、志願者以及曼哈頓和紐約市政界人士前往捧場。

16日冒雨到場支持的官員包括國會參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、陳學理，州眾議員李榮恩(Grace Lee)、鄭永佳，市議員馬泰(Christopher Marte)和紀思庭(Justin Brannan)，以及中國駐紐約總領事陳立等。

舒默在祝賀蛇年新年的同時，也表示華人社區是構成紐約未來的重要力量，他會繼續努力提升公共安全，維護特殊高中入學考試(SHSAT)。陳立表示，農曆新年對於華人的意義非凡，是彰顯華人身分與文化特徵的重要符號。

遊行由傳統的龍獅團隊以及現代的個性跑車共同開路，近百個華人社團、企業和社區機構聯合捐贈的大型花車跟隨其後，與其他步行的遊行團隊共同組成浩浩蕩蕩的隊伍，從華埠核心的勿街(Mott St.)出發，行至且林士果(Chatham Square)後，再經過東百老匯、愛列治街(Eldridge St.)及羅斯福公園(SDR Park)，回到位於勿街的起點。除民間團體外，市消防亞裔組織局鳳凰協會(FDNY Phoenix Society)也派出了兩輛消防車到場參與。

市警亞裔玉石協會(Asian Jade Society)本次也派出了一個方隊參與遊行隊伍。成長於法拉盛的市警協作警務指揮官伍民立表示，雖然警方做出了不少努力，但華人社區傳統上還是對警察缺乏信任，因此作為華人警官，他們有義務衝在建立警民互信合作的第一線。副探員伍德恩表示，在第一次參與農曆新年遊行時，他的姑姑也在觀眾群內欣賞遊行，令他真實地體驗到了被社區支持的感覺。他說，在這樣的場合，有種「主場」的感覺。市警五分局局長尼爾森(Craig Nilsen)表示，雖然遊行活動令警方的工作量大增，但作為警察，看著社區在自己的保護下盡情享受節日，也是一件很值得高興的事。

由於天氣不佳，本年度遊行吸引的觀眾和遊客比往年略少，但華埠的人潮依舊洶湧。華埠商業改進區行政總監陳作舟表示，在中華傳統中，「水」代表財。而對華埠的商家來說，雨天與遊行的結合，也許會帶來更多客人，「這樣的天氣，誰會不想去喝杯熱的呢？」

遊行隊伍中的熊貓玩偶。(記者許君達╱攝影)
遊行隊伍中的熊貓玩偶。(記者許君達╱攝影)
遊行前的舞獅表演。(記者許君達╱攝影)
遊行前的舞獅表演。(記者許君達╱攝影)
紐約本地民代、官員及中領館官員與獅子互動。(記者許君達╱攝影)
紐約本地民代、官員及中領館官員與獅子互動。(記者許君達╱攝影)
參加遊行的華人拖家帶口，共慶新春。(記者許君達╱攝影)
參加遊行的華人拖家帶口，共慶新春。(記者許君達╱攝影)
步行遊行團隊冒雨前進。(記者許君達╱攝影)
步行遊行團隊冒雨前進。(記者許君達╱攝影)
市警華裔警官參加遊行。(記者許君達╱攝影)
市警華裔警官參加遊行。(記者許君達╱攝影)
市消防局的亞裔組織鳳凰協會派出兩輛消防車作為「花車」參與遊行。(記者許君達╱攝影...
市消防局的亞裔組織鳳凰協會派出兩輛消防車作為「花車」參與遊行。(記者許君達╱攝影)

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