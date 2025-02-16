回顧展登場 李安: 堅信亞洲美學

李安出席亞洲協會回顧展開幕，呼籲「亞裔的聲音和表達方式應被看見」。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約亞洲協會(Asia Society)本周起舉辦「水與油：李安電影回顧展」，放映該華裔導演生涯至今的全數作品；作為少數在東西方均有大量代表作品的電影人，李安在開幕式中坦言，行業發展的停滯和大眾交流的變化令他失望和不解，但仍堅信亞洲文化的美學與哲理，能帶予世界更多價值與共鳴。

本次電影回顧展放映李安從影至今的14部作品，並在14日情人節當晚以2005年出品的「斷背山」(Brokeback Mountain)拉開帷幕。1954年生於台灣，李安在23歲移民美國，進入紐約大學攻讀電影，隨後成為首位兩度獲得奧斯卡(Academy Awards)最佳導演的有色人種(Person of Color)電影人。

李安笑言，影展對30餘年工作的回顧，令自己有了「倚老賣老」的資本，但最感謝的是「仍有這麼多人關注電影」。他說，如今電影行業停滯不前、許久未見進步，不僅觀眾產生了疲憊感，市場的情況也不盡人意。見有許多年輕影迷到場，李安也希望工業能有創新，不再「一直照舊做」。

活動所放映電影，除「推手」、「喜宴」和「飲食男女」等在亞洲廣傳的作品外，還有「雙子殺手」和「少年Pi的奇幻漂流」等來自好萊塢 的成果。雖然沒有執導後觀影的習慣，但藉此機會重拾經歷的李安，還能回想起幕後的焦慮和堅持。

他說，幾乎每一部影片都有「活不下去」的時刻，在拍攝途中感到「害怕」，最後通過摸索直至完成，李安表示，無論觀眾的反饋如何，所有作品都是珍貴的經驗。他說，如同水與油難以融合般，自己喜歡嘗試「不太可能的東西」，在「斷背山」中，他便把同志 和牛仔的故事結合，並融入了家庭等東方的寫實情懷。

李安回憶說，「斷背山」是生涯中最困難的挑戰之一，不僅因為自己在完成褒貶參半的「綠巨人」後感到極度疲憊、幾乎想要退休，還因為父親突然離世。他說，這部電影在「半夢半醒間完成」，但也始終被原著中的情感打動。

在台灣長大的李安，盡管沒有親歷過懷俄明州(Wyoming)的牛仔生活，但他相信中華文化中人際相處的邏輯，和故事主人公的境遇交相呼應，只是需要「一個外國導演來發掘這些細節」。李安說，「斷背山」展現了人類最本能的情感，是一個純碎的愛情故事，絕不限於「牛仔同志」。

雖然同性婚姻在10年後才全國合法，李安指引發政治討論並非拍攝這部作品的初衷，但也樂於看到電影在此議題上起到推動作用。李安還說，拍攝「斷背山」時，好萊塢的製作還未像現在般追求快速和流程化，因此重溫電影也是重新感受當年對藝術的態度。

「我對今天四處瀰漫著憤怒的世界感到困惑，但這部電影提醒我，電影的力量在於能夠滋養人心」，他認為，電影創作需要時間和耐心，才能「讓角色真正活起來」，如今的影視則過度依賴衝突與震撼。以「斷背山」為例，李安認為許多電影形式上為西方，但核心卻非常中國化，因為亞裔 擅長使用和理解「人與人的距離」，這也正是「東方文化的特色」。

李安說，西方對電影敘事的標準已相當固定，所以亞裔的聲音和表達方式更該被看見，不僅僅是對電影人而言，對所有文化工作者也是如此，他強調，亞裔並非「索取」，而是來「豐富文化」。「亞洲文化有著悠久而優美的詩意表達，我們應該做得更多，將這種文化帶給世界，這會是一件美好的事」，李安結語令現場響起熱烈掌聲。