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泛太平洋暨東南亞婦女協會新春聯歡 展現東亞文化與女性力量

記者范航瑜╱紐約報導
泛太平洋暨東南亞婦女協會紐約分會近期在曼哈頓中城駐紐約台北經濟文化辦事處，舉辦農曆新年聯歡會。(記者范航瑜╱攝影)
泛太平洋暨東南亞婦女協會紐約分會近期在曼哈頓中城駐紐約台北經濟文化辦事處，舉辦農曆新年聯歡會。(記者范航瑜╱攝影)

泛太平洋暨東南亞婦女協會(PPSEAWA)紐約分會，近期在曼哈頓中城駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦農曆新年聯歡會，邀請多位民選官員與社區代表共襄盛舉。現場音樂演奏、布袋戲等文化節目輪番上演，展現東亞文化豐富內涵。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強表示很高興與PPSEAWA合作，共同慶祝新年，「這是充滿希望的時代，也是一個賦予女性權力的時代，透過共享普世價值，我們攜手共進」；當天恰逢情人節，經文處還特別準備玫瑰花，贈予與會來賓。

皇后區刑事法官王怡芳(Frances Wang)分享自身成長經歷，她的父母來自台灣，自己在新加坡出生，曾旅居伊朗、台灣、沙烏地阿拉伯等地，「回憶剛來法拉盛時，還沒有這樣的組織舉辦這麼盛大的活動，讓社區團聚，因此特別感謝PPSEAWA的努力」；她強調，該協會透過社區建設、女性賦權和國際合作，為婦女創造更多機會，提升社會影響力。

州參議員劉醇逸則提到，紐約州已將農曆新年定為公立學校假日，「1月29日紐約州所有公校都放了一天假，孩子們特別高興」，他還開玩笑稱，「雖然我建議周六補一天，但好像孩子都不支持」。他表示，亞裔文化影響力已在紐約州獲得認可，希望未來農曆新年能成為全美性的節日，最後用中文祝福大家「蛇年行大運」。

活動當晚還演奏了「小幸運」、「望春風」，歌唱節目則包括「風雅花鼓」、「New York New York!」，美華劇坊還帶來了台灣傳統布袋戲「恭賀蛇年」。PPSEAWA紐約分會會長凱格利亞(Helen Ceglia)、副會長塔德(Lady Francesca Todd)、副會長兼駐聯合國代表方秀蓉(Patsy Fang Chen)等人也出席了本次活動。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強表示，很高興與PPSEAWA合作，共同慶祝新年...
駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強表示，很高興與PPSEAWA合作，共同慶祝新年。(記者范航瑜╱攝影)
音樂演奏、布袋戲等文化節目在當日活動中輪番上演，展現東亞文化的豐富內涵。 (記...
音樂演奏、布袋戲等文化節目在當日活動中輪番上演，展現東亞文化的豐富內涵。 (記者范航瑜╱攝影)
泛太平洋暨東南亞婦女協會紐約分會近期在曼哈頓中城駐紐約台北經濟文化辦事處，舉辦農...
泛太平洋暨東南亞婦女協會紐約分會近期在曼哈頓中城駐紐約台北經濟文化辦事處，舉辦農曆新年聯歡會。(記者范航瑜╱攝影)

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