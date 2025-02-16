泛太平洋暨東南亞婦女協會新春聯歡 展現東亞文化與女性力量
泛太平洋暨東南亞婦女協會(PPSEAWA)紐約分會，近期在曼哈頓中城駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦農曆新年聯歡會，邀請多位民選官員與社區代表共襄盛舉。現場音樂演奏、布袋戲等文化節目輪番上演，展現東亞文化豐富內涵。
駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強表示很高興與PPSEAWA合作，共同慶祝新年，「這是充滿希望的時代，也是一個賦予女性權力的時代，透過共享普世價值，我們攜手共進」；當天恰逢情人節，經文處還特別準備玫瑰花，贈予與會來賓。
皇后區刑事法官王怡芳(Frances Wang)分享自身成長經歷，她的父母來自台灣，自己在新加坡出生，曾旅居伊朗、台灣、沙烏地阿拉伯等地，「回憶剛來法拉盛時，還沒有這樣的組織舉辦這麼盛大的活動，讓社區團聚，因此特別感謝PPSEAWA的努力」；她強調，該協會透過社區建設、女性賦權和國際合作，為婦女創造更多機會，提升社會影響力。
州參議員劉醇逸則提到，紐約州已將農曆新年定為公立學校假日，「1月29日紐約州所有公校都放了一天假，孩子們特別高興」，他還開玩笑稱，「雖然我建議周六補一天，但好像孩子都不支持」。他表示，亞裔文化影響力已在紐約州獲得認可，希望未來農曆新年能成為全美性的節日，最後用中文祝福大家「蛇年行大運」。
活動當晚還演奏了「小幸運」、「望春風」，歌唱節目則包括「風雅花鼓」、「New York New York!」，美華劇坊還帶來了台灣傳統布袋戲「恭賀蛇年」。PPSEAWA紐約分會會長凱格利亞(Helen Ceglia)、副會長塔德(Lady Francesca Todd)、副會長兼駐聯合國代表方秀蓉(Patsy Fang Chen)等人也出席了本次活動。
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