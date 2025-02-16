我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／靠社安金生活7年 5省錢訣竅養房

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

作家何偉 談不同世代中國學生的轉變

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國作家、記者何偉(左)在華美協進社舉行對談，講述自己於不同時期在中國任教的經歷。(記者曹馨元╱攝影)
美國作家、記者何偉(左)在華美協進社舉行對談，講述自己於不同時期在中國任教的經歷。(記者曹馨元╱攝影)

當代中國三部曲的美國作家、記者何偉(Peter Hessler)日前在華美協進社(China Institute)舉行對談，講述自己於不同時期在中國任教的經歷，通過對比兩代學生，折射出近30年來中國社會的變遷。

1996年，何偉隨和平隊(Peace Corps)赴中國工作，於四川涪陵師範高等專科學校教英文，他回憶道，當時他的學生大部分來自農村，「他們的父母都不認字，他們可能是全家或者全村唯一念大學的人」。但在2019年何偉任職四川大學時，中國的高等教育已經普及，學生們的心態、思想以及對外部世界的接受程度也產生巨大的變化。

何偉談到，在90年代，學生們對非主流敘事的言論接受度並不高，「很多時候，要是我說錯話了，所有人都會低頭沉默」；而在2019年，雖政治環境比20年前更為收緊，但何偉認為年輕人的心態仍保持開放，「有時候我說了所謂政治不正確的話，他們也比較習以為常」，何偉發現，他的每個「00後」學生都知道如何使用翻牆軟件VPN，「他們很清楚政治紅線在哪裡。」

何偉也觀察到，不同世代的學生對婚姻、親情等親密關係的看法也發生轉變，在1998年離開涪陵後，何偉與大部分學生都保持信件聯繫，且時常對學生進行調查，追蹤他們的人生發展。何偉表示，大部分90年代的學生都在畢業後按部就班地結婚、生子，即使結婚對象不理想，離婚率也非常低。

但何偉近幾年的學生卻不覺得婚姻是人生必須經歷的一步，且有高達70%的女性學生表明不想生小孩，「一部分原因是因為他們覺得如今的社會變得太過殘酷，不想讓孩子誕生在這樣高壓的社會中。」

有趣的是，何偉發現他90年代任教中國時，他往往都是合照中最高的，高過所有他的學生；但20年後，不少他的女性學生都比他高，「所以你能看到，中國的轉變並不只是在經濟發展、貧困率上，連平均身高都有切實改變。」

上一則

緬因州種大麻紐約華男認罪 判罰400元

下一則

紐約州推新法 防範線上戀愛詐騙
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「哪吒2」票房破15億美元 導演身上穿的還是3年前舊毛衣

「哪吒2」票房破15億美元 導演身上穿的還是3年前舊毛衣
華美協進社春節晚宴 展現中華美食文化

華美協進社春節晚宴 展現中華美食文化
陸軍工兵團清理兩大火災區廢墟 預估年內完成

陸軍工兵團清理兩大火災區廢墟 預估年內完成
爾灣男網路詐財5000萬 判刑87月

爾灣男網路詐財5000萬 判刑87月

熱門新聞

同時，也有參會業者提出，近幾年展會效力並不如往日，參加的人也愈來愈少。(記者曹馨元╱攝影)

紐約成衣布料及輔料展覽會 台商對川普上台有喜有憂

2025-01-23 01:00
市主計長蘭德近日宣布推出一項全新數據追蹤工具，揭示市府各機構與社會服務單位對聯邦資金的依賴情況。(取自市主計長辦公室)

川普凍聯邦資金 紐約社福恐斷炊

2025-02-09 06:48
28日，美麗屋將迎來最後一個營業日。(記者范航瑜╱攝影)

紅包袋裡的老華埠 美麗屋無聲告別 屹立43年 「東方美學」吸睛

2025-02-13 06:18
施女士在曼哈頓華埠街頭行走時，因不慎踩入路面上的一個坑洞而摔倒，並當場暈厥。圖為導致施女士摔倒的坑洞。(黎保利提供)

路不平摔傷暈倒 纏訟7年華女獲賠250萬

2025-02-11 19:46
兩長島華男上州綁架勒索，被控搶劫、勒索等三項罪名。(取自法庭文件)

託運百萬現金遭拒 紐約2華男綁架恐嚇業者被捕

2025-02-12 12:32
紐約市及三州地區遭遇今冬最大降雪，紐約市東北部地區積雪普遍超過3吋。預計本周內還會有至少兩場降雪天氣過程。(記者許君達／攝影)

紐約市迎今冬最強降雪 本周還有

2025-02-10 01:29

超人氣

更多 >
不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」
聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站

聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站
高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演

高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演
紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居

紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居
普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話