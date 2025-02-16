我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／靠社安金生活7年 5省錢訣竅養房

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

涉殺聯合健保CEO 兇嫌孟喬內設網站發聲明 感謝支持者

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孟喬內的律師團隊指出，鑑於案件受關注度極高，他們設立LuigiMangioneInfo.com網站，以解答常見問題並澄清誤導資訊。(截自官網)
孟喬內的律師團隊指出，鑑於案件受關注度極高，他們設立LuigiMangioneInfo.com網站，以解答常見問題並澄清誤導資訊。(截自官網)

自因涉嫌刺殺聯合健保公司(UnitedHealthcare)保險部執行長湯普森(Brian Thompson)被捕後，孟喬內(Luigi Mangione)日前首次公開發聲，透過律師團隊新設立的網站發表聲明，向支持者表達感謝。

「來自全國乃至全球的來信讓我深受感動，這些支持跨越政治、種族與階級界線」，孟喬內表示，「雖然無法一一回覆，但請相信，我閱讀了每封來信」。他表示衷心感謝所有來信者，期待未來收到更多支持。

孟喬內的律師團隊指出，鑑於案件關注度極高，他們設立LuigiMangioneInfo.com網站，以解答常見問題並澄清誤導資訊。

為支持孟喬內，「12月4日」法律委員會(December 4th Legal Committee)日前成立了基金會，孟喬內的律師團隊已同意接受外界募款支援訴訟費用。孟喬內的首席律師阿格尼菲洛(Karen Friedman Agnifilo)表示「非常感謝外界的支持」，截至15日下午，透過GiveSendGo平台發起的募款活動已籌得超過43萬4000元。

現年26歲、畢業於常春藤盟校的孟喬內，因涉嫌去年12月4日在曼哈頓槍殺湯普森，正面臨紐約州、賓州及聯邦法院的多項指控。案發當日，湯普森從明尼蘇達州前往紐約，準備在曼哈頓中城希爾頓酒店參加聯合健保舉辦的投資者會議，清晨6時45分，他在飯店步行至會場途中，於54街與第六大道附近遭蒙面槍手伏擊，送醫後不治。

警方經數日追捕後，在賓州一間麥當勞內逮捕孟喬內，當場查獲一把裝有消音器的3D列印手槍，與現場彈殼吻合。孟喬內被捕時，隨身攜帶的文件詳細記載他對醫療保險體系的不滿，而聯合健保是美國最大私人保險公司之一，然而警方指出，孟喬內及其家人並未使用聯合健保的保險。

孟喬內預計於21日(周五)在曼哈頓刑事法院出庭，面臨紐約州的謀殺與恐怖主義指控，3月19日則將在聯邦法院應訊，涉及二級謀殺等相關罪名。

孟喬內日前首次公開發聲，透過法律團隊新設立的網站發表聲明，向支持者表達感謝。(美...
孟喬內日前首次公開發聲，透過法律團隊新設立的網站發表聲明，向支持者表達感謝。(美聯社)

孟喬內 醫療保險 健保

上一則

皇后區長圓桌會議：關注經濟反ICE突襲

下一則

布碌崙華裔男女涉盜信用卡 賓州被捕
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

NBA／厄文42分加關鍵攻守 賞巴特勒加盟勇士後首敗

NBA／厄文42分加關鍵攻守 賞巴特勒加盟勇士後首敗
NBA／湯普森領軍斷綠衫軍4連勝 基德：大限過後如釋重負

NBA／湯普森領軍斷綠衫軍4連勝 基德：大限過後如釋重負
CNN宣布組織改革 將裁員6%約減200工作

CNN宣布組織改革 將裁員6%約減200工作
CNN裁員6% 組織變革將減200工作職位

CNN裁員6% 組織變革將減200工作職位

熱門新聞

同時，也有參會業者提出，近幾年展會效力並不如往日，參加的人也愈來愈少。(記者曹馨元╱攝影)

紐約成衣布料及輔料展覽會 台商對川普上台有喜有憂

2025-01-23 01:00
市主計長蘭德近日宣布推出一項全新數據追蹤工具，揭示市府各機構與社會服務單位對聯邦資金的依賴情況。(取自市主計長辦公室)

川普凍聯邦資金 紐約社福恐斷炊

2025-02-09 06:48
28日，美麗屋將迎來最後一個營業日。(記者范航瑜╱攝影)

紅包袋裡的老華埠 美麗屋無聲告別 屹立43年 「東方美學」吸睛

2025-02-13 06:18
施女士在曼哈頓華埠街頭行走時，因不慎踩入路面上的一個坑洞而摔倒，並當場暈厥。圖為導致施女士摔倒的坑洞。(黎保利提供)

路不平摔傷暈倒 纏訟7年華女獲賠250萬

2025-02-11 19:46
兩長島華男上州綁架勒索，被控搶劫、勒索等三項罪名。(取自法庭文件)

託運百萬現金遭拒 紐約2華男綁架恐嚇業者被捕

2025-02-12 12:32
紐約市及三州地區遭遇今冬最大降雪，紐約市東北部地區積雪普遍超過3吋。預計本周內還會有至少兩場降雪天氣過程。(記者許君達／攝影)

紐約市迎今冬最強降雪 本周還有

2025-02-10 01:29

超人氣

更多 >
不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」
聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站

聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站
高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演

高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演
紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居

紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居
普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話