涉殺聯合健保CEO 兇嫌孟喬內設網站發聲明 感謝支持者

孟喬內的律師團隊指出，鑑於案件受關注度極高，他們設立LuigiMangioneInfo.com網站，以解答常見問題並澄清誤導資訊。(截自官網)

自因涉嫌刺殺聯合健保 公司(UnitedHealthcare)保險部執行長湯普森(Brian Thompson)被捕後，孟喬內 (Luigi Mangione)日前首次公開發聲，透過律師團隊新設立的網站發表聲明，向支持者表達感謝。

「來自全國乃至全球的來信讓我深受感動，這些支持跨越政治、種族與階級界線」，孟喬內表示，「雖然無法一一回覆，但請相信，我閱讀了每封來信」。他表示衷心感謝所有來信者，期待未來收到更多支持。

孟喬內的律師團隊指出，鑑於案件關注度極高，他們設立LuigiMangioneInfo.com網站，以解答常見問題並澄清誤導資訊。

為支持孟喬內，「12月4日」法律委員會(December 4th Legal Committee)日前成立了基金會，孟喬內的律師團隊已同意接受外界募款支援訴訟費用。孟喬內的首席律師阿格尼菲洛(Karen Friedman Agnifilo)表示「非常感謝外界的支持」，截至15日下午，透過GiveSendGo平台發起的募款活動已籌得超過43萬4000元。

現年26歲、畢業於常春藤盟校的孟喬內，因涉嫌去年12月4日在曼哈頓槍殺湯普森，正面臨紐約州、賓州及聯邦法院的多項指控。案發當日，湯普森從明尼蘇達州前往紐約，準備在曼哈頓中城希爾頓酒店參加聯合健保舉辦的投資者會議，清晨6時45分，他在飯店步行至會場途中，於54街與第六大道附近遭蒙面槍手伏擊，送醫後不治。

警方經數日追捕後，在賓州一間麥當勞內逮捕孟喬內，當場查獲一把裝有消音器的3D列印手槍，與現場彈殼吻合。孟喬內被捕時，隨身攜帶的文件詳細記載他對醫療保險 體系的不滿，而聯合健保是美國最大私人保險公司之一，然而警方指出，孟喬內及其家人並未使用聯合健保的保險。