布碌崙華裔男女涉盜信用卡 賓州被捕

來自布碌崙的華女關蔚林在賓州被捕控罪。(警方提供)

一對來自布碌崙(布魯克林)的華裔男女,於本月9日因涉嫌盜竊信用卡 號於賓州 道芬郡(Dauphin County)被捕,遭控多項罪名。若兩人控罪成立,最高恐面臨超過18年刑期。

當地警方日前接獲報案,指一名女子於賓州艾倫敦大道(Allentown Boulevard)6007號一處CVS藥局,試圖使用偽造的信用卡購買禮品卡。下派克斯頓鎮(Lower Paxton Township)警方趕到現場時,刷卡女子已返回車內離開現場,但隨後遭警方攔截,警員最終逮捕刷卡女子關蔚林(Wei Lin Guan,姓名皆音譯)及駕駛陳孝東(Xiao Dong Chen)。

經警方調查後發現,該對男女手機中有多組被盜用的信用卡號碼,隨即將兩人送往道芬郡預審中心(Dauphin County Booking Center)。

關女被指控一項三級非法使用通訊設備重罪(Criminal Use of a Communication Facility)、一項三級非法使用電腦設備重罪(Unlawful Use of a Computer Device)、兩項存取設備詐欺 輕罪(Access Device Fraud-Misdemeanor),以及一項欺詐竊盜輕罪(Theft by Deception-Misdemeanor)。

陳男則被控一項非法使用通訊設備罪、一項非法使用電腦設備罪、一項存取設備詐欺罪,以及一項欺詐性竊盜罪,兩人皆觸犯聯邦等級罪行。警方指出,關女因無法支付10萬元保釋金,目前被關押在道芬郡監獄,而陳男則是在支付7萬5000元保釋金後獲釋。