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布碌崙華裔男女涉盜信用卡 賓州被捕

記者馬璿╱紐約報導
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來自布碌崙的華女關蔚林在賓州被捕控罪。(警方提供)
來自布碌崙的華女關蔚林在賓州被捕控罪。(警方提供)

一對來自布碌崙(布魯克林)的華裔男女，於本月9日因涉嫌盜竊信用卡號於賓州道芬郡(Dauphin County)被捕，遭控多項罪名。若兩人控罪成立，最高恐面臨超過18年刑期。

當地警方日前接獲報案，指一名女子於賓州艾倫敦大道(Allentown Boulevard)6007號一處CVS藥局，試圖使用偽造的信用卡購買禮品卡。下派克斯頓鎮(Lower Paxton Township)警方趕到現場時，刷卡女子已返回車內離開現場，但隨後遭警方攔截，警員最終逮捕刷卡女子關蔚林(Wei Lin Guan，姓名皆音譯)及駕駛陳孝東(Xiao Dong Chen)。

經警方調查後發現，該對男女手機中有多組被盜用的信用卡號碼，隨即將兩人送往道芬郡預審中心(Dauphin County Booking Center)。

關女被指控一項三級非法使用通訊設備重罪(Criminal Use of a Communication Facility)、一項三級非法使用電腦設備重罪(Unlawful Use of a Computer Device)、兩項存取設備詐欺輕罪(Access Device Fraud-Misdemeanor)，以及一項欺詐竊盜輕罪(Theft by Deception-Misdemeanor)。

陳男則被控一項非法使用通訊設備罪、一項非法使用電腦設備罪、一項存取設備詐欺罪，以及一項欺詐性竊盜罪，兩人皆觸犯聯邦等級罪行。警方指出，關女因無法支付10萬元保釋金，目前被關押在道芬郡監獄，而陳男則是在支付7萬5000元保釋金後獲釋。

若以上控罪成立，關女最高恐將面臨20年刑期，陳男則可能面臨18年監禁。但依照兩人是否有前科，或是與檢方達成認罪協議等變動因素，最終結果仍待法院裁定。

涉嫌盜竊信用卡犯罪的布碌崙華男陳孝東。(警方提供)
涉嫌盜竊信用卡犯罪的布碌崙華男陳孝東。(警方提供)

信用卡 賓州 詐欺

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