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馬斯克涉洩公民個資 紐約檢長控川普政府縱容

記者范航瑜╱紐約報導
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紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)與康州檢察長湯偉麟(William Tong)14日在曼哈頓聯邦法院門前召開記者會。(取自詹樂霞官方X平台帳號@NewYorkStateAG)
紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)與康州檢察長湯偉麟(William Tong)14日在曼哈頓聯邦法院門前召開記者會。(取自詹樂霞官方X平台帳號@NewYorkStateAG)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)與康州檢察長湯偉麟(William Tong)14日在紐約南區聯邦法院門前召開記者會，並聯合亞利桑那州、加州、新澤西州等11州檢察長發表聲明，指控川普政府涉非法允許馬斯克(Elon Musk)及「政府效率部」(DOGE)成員獲取美國公民隱私信息。

詹樂霞在聲明中指出，馬斯克及其團隊近來通過財政部中央支付系統，未經授權獲取數千萬美國人的社會安全號碼、銀行帳戶等敏感資訊，導致公民敏感資訊外洩。

為了保護民眾權益，詹樂霞已聯合18州檢察長於7日對川普政府提起訴訟。次日，紐約南區聯邦法院批准臨時限制令(TRO)，要求馬斯克及DOGE立即停止獲取數據，並銷毀現有副本。

「馬斯克雖是全球首富，但法律明確規定，他無權染指你的隱私。憲法賦予國會——而非總統——掌控聯邦支出的最高權力，」詹樂霞強調。

副總統萬斯(JD Vance)日前則表示，法官無權控制行政部門的合法權力，「如果法官試圖指揮將軍如何進行軍事行動，那是違法的；如果法官試圖指揮司法部長如何行使檢察權，那也是違法的。」

對此，湯偉麟回應：「法官並非『控制』行政權力，而是制止非法與違憲行為。美國人深知制衡原則，司法機構的職責正是監督政府行政與立法部門，確保無人凌駕於法律之上。」

湯偉麟表示，各州將聯合申請臨時限制令與禁令，以阻止違法與違憲的行政命令與行動，包括取消出生公民權的行政令、無差別凍結聯邦資金、限制關鍵醫學研究經費，以及未經授權披露美國公民的個資。目前，詹樂霞與聯盟各州正積極尋求法院頒布「初步禁令」，以持續禁止透過財政系統非法獲取公民隱私資料。

除此之外，聯邦司法部長邦迪(Pam Bondi)12日宣布司法部已起訴紐約州，稱紐約州的「綠燈法」包庇無證移民，涉嫌違憲。州長霍楚(Kathy Hochul)則反擊稱，不會任由聯邦官員從紐約州DMV系統中獲取個資。

紐約州 馬斯克 司法部

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