僑團慶紐約「台山日」 肯定先人付出、凝聚僑胞認同

為慶祝首個台山日，紐約台山社團日前於布碌崙富臨門宴會廳舉行慶祝晚會。(記者馬璿╱攝影)

為慶祝台山日的成立，紐約台山社團日前於布碌崙 (布魯克林)富臨門宴會廳舉行慶祝晚會，盼透過設立節日肯定先人的付出，讓海外僑胞以自己的出身為傲。

紐約州參議會去年通過決議，將每年的2月12日定為台山日，紀念台山人為美國做出的貢獻。台山人來美可追溯至18世紀，透過建築鐵路及農業開墾等方式，打下華人 在美歷史。時至今日紐約市 已有49個台山社團，台山僑胞35萬人。

慶祝活動席開50桌，邀請上百位社區人士與民選官員參與，也邀請舞龍舞獅團及舞蹈團表演，並播放影片懷念先祖。主辦方頒發獎牌予設立台山日的推動者，包括前州參議員曲怡文、紐約台山聯誼會主席甄錦榮、布碌崙南區社區聯盟負責人張玉娟、紐約台山聯誼會秘書長梅家仲、曲怡文前幕僚長張意，以及松柏之家社區服務中心負責人陳偉儀。

該會新會長陳永錦表示，台山日的設立對紐約僑胞意義重大，更是應被世代重視的歷史紀念。200多年前，來自廣東的僑胞協助美國建設，他們的拚搏精神為現在的僑胞打下基礎，希望能藉著設立此節傳承並紀念先人的精神，建設更好的海外僑胞社團。

中國駐紐約總領事館領事劉兵也出席活動，表示此節日旨在紀念台山先人，並肯定他們在促進美國和紐約經濟、文化與社會進步方面的貢獻，值得將他們的付出銘記於心。

決議案推動者曲怡文表示，沒有社區的推動，就沒有今日設立台山日的成功，華人在美國歷經艱辛，先人的付出應獲認可。她也指出，為推動華人在主流社會的能見度，民眾也應更加關注現今政府對奉公守法但尚未拿到合法身分新移民的權益。