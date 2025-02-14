我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

應對川普關稅 賴清德：編特別預算、讓國防預算達GDP3%

這些隱形福利與折扣 你不問他們不會主動給

佛州失蹤女 地鐵上分娩「W寶寶」

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佛州一名失蹤女子現身紐約，並在其他乘客的幫助下於W線地鐵車廂產下一名女嬰。(取自MTA)
佛州一名失蹤女子現身紐約，並在其他乘客的幫助下於W線地鐵車廂產下一名女嬰。(取自MTA)

一名失蹤數月的25歲佛州女子，於12日在曼哈頓中城34街-先驅廣場站(34th Street-Herald Square)的W線列車上分娩，在地鐵上產下一名女嬰；事後警方證實她為去年在外州被家人報案失蹤的琵爾(Jenny Saint Pierre)。

一名乘客說，該名母親在列車上摔倒在地，其他乘客趕去幫忙，不久後女嬰便出生了，影片拍下了一位亞裔面孔女子和一位白人女士幫忙接生的畫面。據網路傳播的影像，一位乘客抱起嬰兒並用紅色布料簡單包裹，警方表示，母親和嬰兒之後被送往表維醫院(Bellevue Hospital)，健康狀況良好。

這事件展現了紐約市民樂於互助的優良傳統，成功幫助「W寶寶」的誕生，他表示很高興母女兩人都很平安，並期待他們終生都能安全且不再如此戲劇化地搭乘地鐵。

據了解，分娩女子為來自佛州的琵爾，她被家人於去年9月向當地警方通報失蹤。據悉琵爾的姐姐在看到社群媒體上的片段後，隨即認出片中人正是失蹤許久的妹妹，她先前得知妹妹懷孕，卻不知對方身在紐約，目前全家人都盼望她回家，並一起支持她和新生寶寶。

自1904年紐約地鐵通車以來，不時傳出列車或月台上有產婦臨時分娩的新聞。歷史檔案顯示，1937年曾有一名受雇為庸人的婦女在布碌崙(布魯克林)的U大道(Avenue U)車站生下兒子，1993年，有乘客在搭乘3號線列車前往產檢途中臨時產女。

地鐵 佛州 亞裔

上一則

黎保利律師談建築工地受傷時的注意事項

下一則

紐約客談／華人政治冷感 將付出代價
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

MTA防逃票設新擋板 華埠旁這些地鐵站試行

MTA防逃票設新擋板 華埠旁這些地鐵站試行
拒服從川普政府「放生」亞當斯 紐約南區檢察官辭職

拒服從川普政府「放生」亞當斯 紐約南區檢察官辭職
紐約喜迎「Ｗ寶寶」她在地鐵產下女嬰

紐約喜迎「Ｗ寶寶」她在地鐵產下女嬰
法拉盛縱火慣犯 曾在地鐵乘客旁燒垃圾

法拉盛縱火慣犯 曾在地鐵乘客旁燒垃圾

熱門新聞

同時，也有參會業者提出，近幾年展會效力並不如往日，參加的人也愈來愈少。(記者曹馨元╱攝影)

紐約成衣布料及輔料展覽會 台商對川普上台有喜有憂

2025-01-23 01:00
57歲受害者多次到此美容院施打美容針，造成頸部出現劇烈疼痛、紅腫、起水泡、灼燒感及強烈搔癢等症狀，並持續惡化。(皇后區地檢辦公室提供)

慎入…紐約法拉盛美容師為顧客打三無產品 爛脖照驚悚

2025-02-06 12:01
據統計，移民局於上周在紐約市及周邊地區逮捕並拘留約100名非法移民，圖為1月28日ICE突襲紐約。(取自DEA紐約辦公室)

聯邦首次大規模執法 紐約一周100非法移民被拘留

2025-02-07 07:40
市主計長蘭德近日宣布推出一項全新數據追蹤工具，揭示市府各機構與社會服務單位對聯邦資金的依賴情況。(取自市主計長辦公室)

川普凍聯邦資金 紐約社福恐斷炊

2025-02-09 06:48
施女士在曼哈頓華埠街頭行走時，因不慎踩入路面上的一個坑洞而摔倒，並當場暈厥。圖為導致施女士摔倒的坑洞。(黎保利提供)

路不平摔傷暈倒 纏訟7年華女獲賠250萬

2025-02-11 19:46
紐約市及三州地區遭遇今冬最大降雪，紐約市東北部地區積雪普遍超過3吋。預計本周內還會有至少兩場降雪天氣過程。(記者許君達／攝影)

紐約市迎今冬最強降雪 本周還有

2025-02-10 01:29

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新
這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點

這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點