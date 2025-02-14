佛州失蹤女 地鐵上分娩「W寶寶」

佛州一名失蹤女子現身紐約，並在其他乘客的幫助下於W線地鐵車廂產下一名女嬰。(取自MTA)

一名失蹤數月的25歲佛州 女子，於12日在曼哈頓中城34街-先驅廣場站(34th Street-Herald Square)的W線列車上分娩，在地鐵 上產下一名女嬰；事後警方證實她為去年在外州被家人報案失蹤的琵爾(Jenny Saint Pierre)。

一名乘客說，該名母親在列車上摔倒在地，其他乘客趕去幫忙，不久後女嬰便出生了，影片拍下了一位亞裔 面孔女子和一位白人女士幫忙接生的畫面。據網路傳播的影像，一位乘客抱起嬰兒並用紅色布料簡單包裹，警方表示，母親和嬰兒之後被送往表維醫院(Bellevue Hospital)，健康狀況良好。

這事件展現了紐約市民樂於互助的優良傳統，成功幫助「W寶寶」的誕生，他表示很高興母女兩人都很平安，並期待他們終生都能安全且不再如此戲劇化地搭乘地鐵。

據了解，分娩女子為來自佛州的琵爾，她被家人於去年9月向當地警方通報失蹤。據悉琵爾的姐姐在看到社群媒體上的片段後，隨即認出片中人正是失蹤許久的妹妹，她先前得知妹妹懷孕，卻不知對方身在紐約，目前全家人都盼望她回家，並一起支持她和新生寶寶。

自1904年紐約地鐵通車以來，不時傳出列車或月台上有產婦臨時分娩的新聞。歷史檔案顯示，1937年曾有一名受雇為庸人的婦女在布碌崙(布魯克林)的U大道(Avenue U)車站生下兒子，1993年，有乘客在搭乘3號線列車前往產檢途中臨時產女。