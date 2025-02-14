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套牌公司詐騙3000萬投資 皇后區華男被捕

記者許君達╱紐約報導
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皇后區華男涉嫌以開發曼哈頓高檔住宅項目為名，開設「套牌」銀行帳戶騙取投資金額而被捕。(記者許君達╱攝影)
皇后區華男涉嫌以開發曼哈頓高檔住宅項目為名，開設「套牌」銀行帳戶騙取投資金額而被捕。(記者許君達╱攝影)

紐約南區聯邦檢察官辦公室與聯邦調查局(FBI)非法金融和洗錢部門13日宣布，目前已逮捕皇后區華裔男子高峰(Kevin Feng Gao，姓名皆音譯)，並以欺詐罪名起訴他。消息指出，高峰被控利用虛假的地產公司帳戶，詐騙投資公司3000萬元，東窗事發後引發執法機構調查。

起訴書指，高峰在2017年2月至10月間，以一家位於中國上海的地產公司負責人的身分，宣稱要與一家位於康州的公司聯合在曼哈頓中城開發一個豪華住宅的項目，以吸引投資。兩家公司聯合控制一間位於紐約的地產管理公司(起訴書內稱「公司1」)，據悉高峰在「公司1」沒有授權的情況下，用虛假陳述和虛假文件以「公司1」的名義在銀行開設了一個帳戶，建立所謂的「套牌公司」。

2017年6月，一家有意參與住宅項目開發的投資公司與高峰簽署合作協議，同年的6月15日，投資公司將3000萬元投資款打入高峰以「公司1」之名開設的未獲授權帳戶中。2017年6月至10月間，高峰和其他共謀將「套牌」帳戶中的金額轉移至自己名下並非法侵占，導致投資公司血本無歸。

東窗事發後執法人員介入調查，目前已將高峰逮捕控罪；他現年37歲，居住地點為皇后區，他被控犯有一項銀行欺詐罪(bank fraud)，若罪成，最高可監禁30年。

投資 皇后區 曼哈頓

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