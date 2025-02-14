套牌公司詐騙3000萬投資 皇后區華男被捕

皇后區華男涉嫌以開發曼哈頓高檔住宅項目為名，開設「套牌」銀行帳戶騙取投資金額而被捕。(記者許君達╱攝影)

紐約南區聯邦檢察官辦公室與聯邦調查局(FBI)非法金融和洗錢部門13日宣布，目前已逮捕皇后區 華裔男子高峰(Kevin Feng Gao，姓名皆音譯)，並以欺詐罪名起訴他。消息指出，高峰被控利用虛假的地產公司帳戶，詐騙投資 公司3000萬元，東窗事發後引發執法機構調查。

起訴書指，高峰在2017年2月至10月間，以一家位於中國上海的地產公司負責人的身分，宣稱要與一家位於康州的公司聯合在曼哈頓 中城開發一個豪華住宅的項目，以吸引投資。兩家公司聯合控制一間位於紐約的地產管理公司(起訴書內稱「公司1」)，據悉高峰在「公司1」沒有授權的情況下，用虛假陳述和虛假文件以「公司1」的名義在銀行開設了一個帳戶，建立所謂的「套牌公司」。

2017年6月，一家有意參與住宅項目開發的投資公司與高峰簽署合作協議，同年的6月15日，投資公司將3000萬元投資款打入高峰以「公司1」之名開設的未獲授權帳戶中。2017年6月至10月間，高峰和其他共謀將「套牌」帳戶中的金額轉移至自己名下並非法侵占，導致投資公司血本無歸。

東窗事發後執法人員介入調查，目前已將高峰逮捕控罪；他現年37歲，居住地點為皇后區，他被控犯有一項銀行欺詐罪(bank fraud)，若罪成，最高可監禁30年。