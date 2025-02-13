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華美協進社春節晚宴 展現中華美食文化

記者曹馨元╱紐約報導
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華美協進社舉辦木蛇年新年晚宴，由名廚張鵬亮及其徒蔣文濤打造菜餚，並帶來舞龍舞獅等表演。(記者曹馨元╱攝影)
華美協進社舉辦木蛇年新年晚宴，由名廚張鵬亮及其徒蔣文濤打造菜餚，並帶來舞龍舞獅等表演。(記者曹馨元╱攝影)

華美協進社(China Institute)日前舉辦木蛇年新年晚宴，百餘名賓客共同享受由名廚張鵬亮(Peter Chang)及其徒蔣文濤帶來的美食，並欣賞舞龍舞獅、時裝秀等精彩表演。

位於曼哈頓下城的華美協進社於2024年夏季開放「中華美食烹飪中心」，通過這一面積約為3000平方英尺的多功能主題空間，望能以美食、美酒和茶文化為紐帶，讓來訪的客人從中華傳統美食窺見中國悠久的飲食文化。

在2024獲頒首屆烹飪大獎的得主之一為名廚張鵬亮，他曾任中國駐美大使館主廚，如今更以其同名連鎖餐廳Peter Chang在大華府地區家喻戶曉。而新年晚宴現場，2025屆烹飪大獎也頒給了他的徒弟、中國特級烹飪技師蔣文濤；本次晚宴也是由師徒二人精心打造。

此外，在晚宴前的雞尾酒會上，成功於近年落地紐約的中國連鎖餐飲店「茉莉奶白」、「外婆家」等均到現場提供小食及飲品，藉由此機會打響名號的同時，也讓賓客瞭解到中華美食的多樣性及年輕化。

華美協進社也宣布，中華美食中心會員如今正開放申請，日後將定期舉辦由中國大廚授課的烹飪課程、美食節活動、在中國傳統佳節舉辦的特色慶祝活動等，歡迎所有對中華美食及文化感興趣的朋友加入。

大使館 曼哈頓 華府

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