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遊民所預定地拆除許可到期 後續受關注

記者馬璿╱紐約報導
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布碌崙(布魯克林)86街2501號遊民所預定地自2024年初，便因開發商在尚未與當地居民協商即動工，引發社區爭議。當地居民自去年7月起在此設立據點抗爭，至今已維持超過200日。(記者馬璿╱攝影)
布碌崙(布魯克林)86街2501號遊民所預定地自2024年初，便因開發商在尚未與當地居民協商即動工，引發社區爭議。當地居民自去年7月起在此設立據點抗爭，至今已維持超過200日。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙(布魯克林)86街2501號遊民所預定地自2024年初，便因開發商未與當地居民協商而動工，引發社區爭議。當地居民自去年7月起在此設立據點抗爭，至今已超過200日。施工場所的拆除工程許可已在本月5日到期，根據市樓宇局(DOB)資料，該開發商並未提交續約申請，在重新遞交申請並核可之前，開發商不得在此施工。

該遊民所預定地開發商「Sandhu Builders」自2023年，便著手拆除此處舊建築，以便後續興建可容納150位單身無家可歸人士的遊民所。一年半過程中經歷居民大規模示威導致拆除工程暫停，開發商便於去年10月底向隔壁兩戶屋主發出許可協議(license agreement)，要求使用其土地上約10平方呎的後院搭建防護欄，並給予屋主10元補貼，然而在屋主諮詢律師發現開發商申請許可的瑕疵後，至今該工程的後續仍懸而未決。

根據樓宇局公開資料，自2024年起，該處已被「建築安全」等因素，累積超過百起投訴案件，在執法人員多次稽查後以「建築無安全顧慮」結案。本月11日最新的投訴結果雖指，該施工場所並不存在違規及危險行為，但回覆證實開發商的「322109151-01-DM」許可證已在本月5日到期，且相關單位並未接獲開發商的拆除許可續約申請，也沒有任何進行中的拆除作業，顯示該遊民所預定地的施工作業處停滯狀態。

若開發商未再次申請拆除許可且私自動工，將違反「無有效許可證進行施工」法規，意指未經許可或是許可過期，不得進行拆除或是改建工程，否則將面臨每日6000元起罰款。

根據留守在此地抗議的義工表示，他們雖然知道目前開發商不會有新動作，但還是會很擔心對方如去年一樣違法動工。但由於天寒加上停工狀況已經愈發穩定，周日及極寒天氣時都會暫時休息。

布碌崙(布魯克林)86街2501號遊民所預定地自2024年初，便因開發商在尚未與...
布碌崙(布魯克林)86街2501號遊民所預定地自2024年初，便因開發商在尚未與當地居民協商即動工，引發社區爭議。(記者馬璿╱攝影)

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