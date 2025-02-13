庇護法妨礙移民執法 司法部起訴紐約州府、官員

聯邦司法部宣布起訴紐約州府、州長霍楚(圖右)、州檢察長詹樂霞(圖左)及州車管局局長施羅德，理由是紐約州的庇護法律，尤其是「綠燈法」，忤逆了聯邦的移民執法。 (州長辦公室提供)

聯邦司法部長邦迪(Pam Bondi)12日宣布，司法部已起訴紐約州 政府、州長霍楚(Kathy Hochul)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)和紐約州機動車管理局(DMV)局長施羅德(Mark Schroeder)，原因是紐約州的庇護 法律制約了移民 執法部門的權力。

根據邦迪的說法，起訴的主要矛頭是紐約州的「綠燈法」(Green Light Law)，該州法允許無證移民取得駕照，並禁止紐約州執法機構和車管機構在移民執法方面與聯邦當局共享州內駕駛員和機動車的信息。

她表示，「綠燈法」內含一項「提示」條款，要求在聯邦移民執法機構要求提供信息時，紐約州車管局必須立即向當事的無證移民發出通知。邦迪聲稱，紐約州這種「通風報信」的法律「違反了憲法」，因此提告。

司法部上周已對伊州、芝加哥市及其領導人提起訴訟，原因同樣是他們的庇護法律妨礙了移民執法。邦迪威脅接下來將會起訴所有不配合移民執法的州或城市，川普政府將不會容忍庇護法律的存在。

據悉，霍楚計畫13日前往華府與川普會面，討論包括曼哈頓堵車費、紐約庇護城市地位及聯邦應急管理署(FEMA)的撤資問題。目前，霍楚、詹樂霞和施羅德均未回應本次起訴。