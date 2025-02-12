霍楚雙重反制 阻電費漫天調漲

州長霍楚11日宣布雙重反制措施，遏制公用事業巨頭的不當漲價。(取自州長辦公室)

州長霍楚 (Kathy Hochul)11日宣布雙重反制措施，遏制公用事業巨頭的不當漲價。她致函州公共服務委員會(PSC)主席克里斯汀(Rory Christian)，要求駁回聯合愛迪生電力公司(Con Edison)此前提出，擬調漲2026電費11.4%及燃氣費調漲13.3%申請，並下令對全州公用事業高層薪酬展開審計。

霍楚11日在記者會上表示聯合愛迪生的調漲申請為「令人咋舌」，強調公用事業公司應提供穩定可靠的能源，但不該在支付高管高薪的同時，向消費者轉嫁成本。「紐約人的生活成本已高得離譜，我們必須確保民眾的錢留在自己口袋，尤其是這些高管賺得盆滿缽滿的時候。」她在記者會上表示。若聯合愛迪生漲價案通過，預估每戶家庭每年將額外支付數百元。

霍楚指示公共服務廳(Department of Public Service)首次對全州非工會管理層薪酬進行全面審計，並將結果納入未來費率審查，以防公用事業公司濫用消費者資金。近期審計顯示，大型投資型電力與天然氣 企業的管理與運營模式存在隱憂。例如，審計發現中央哈德遜(Central Hudson)的獎金制度主要獎勵財務績效，而對可靠性與服務品質的要求僅達「最低標準」。

聯合愛迪生日前向州公共服務委員會提案，計畫自2026年1月1日起，調漲電費11.4%與燃氣費13.3%，以籌措資金投入清潔能源與基礎設施升級。該公司表示，隨著建築與交通電氣化發展，以及新建設項目的增加，能源需求上升，電網須升級以確保穩定供應。

同樣，去年年底國家電網(National Grid)用戶的瓦斯費亦出現調漲，該公司聲稱漲價非因天然氣價格波動，而是為基礎設施升級籌資，包括可再生能源傳輸網絡、老舊管線更換及低收入 家庭援助等。

為減輕民眾負擔，霍楚宣布通過家庭能源援助計畫(HEAP)提供中低收入家庭與長者補助。符合資格的家庭每季可獲一次補助，若面臨供暖中斷風險，最多可申請兩次緊急補助。HEAP申請已於11月開放，緊急補助已於1月2日啟動。詳情可瀏覽官方網站：bit.ly/48JJQ5Z，或聯繫NY Connects熱線(800)342-9871。