首位亞裔出線 退休法官翁家駒 獲霍楚任司法審查委員

退休法官翁家駒，近日被霍楚任命為第一部門司法審查委員會的成員之一。(取自華策會官網)

州長霍楚(Kathy Hochul)近日委任退休 法官翁家駒(Jeffrey K. Oing)在州長第一部門司法審查委員會(First Department Judicial Screening Committee)任職，為首個被任命在委員會任職的亞裔 ；該委員會的工作，為評估尋求晉升的最高法院法官申請的資格，並向州長推薦適合的人選。

根據紐約亞美法官協會(Asian American Judges Association of New York，簡稱AABANY)，翁家駒是首個被任命在委員會任職的亞裔，在司法界深耕多年；資料顯示，他在哥倫比亞大學攻讀英文，之後在紐約大學(NYU)法學院修讀法律，1993年到2002年間，在紐約州 高等法院擔任過多個要職，直到2003年當選為紐約郡民事法院法官，開啟了漫長的法官生涯。2017年獲時任州長葛謨(Andrew Cuomo)提名，成為紐約州高等法院第一上訴庭法官直至2024年12月退休，翁家駒於2000年至2024年起，也是華人策劃協會的前董事會委員，他對社區的付出和貢獻深受肯定。

紐約亞裔律師協會主席Joseph Eng則表示，翁家駒對法律相關問題有深刻的掌握，並持續做出守護正義的承諾，「我們預計他會通過委員會，繼續對服務社區的追求、建立公平和公正的司法系統」。