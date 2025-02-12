8大道華男病後失聯 家人向亞總會求援

失聯者江朝霞的親友向亞總會求助。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 (布魯克林)8大道 43歲華男江朝霞從3日起與其親友失聯。江朝霞的哥哥和女友焦急萬分，於11日求助美國亞裔社團聯合總會(亞總會)，失聯者親友認為，江朝霞可能臥床不起。因為親友也不知道江朝霞住址和房東 電話，希望知情者能提供線索。

江朝霞的哥哥江先生說，江朝霞從福州市琅岐鎮來美國已有20多年，平時在布碌崙8大道餐館工作。江朝霞3日和福州的母親微信通話時說自己很累，當時母親勸江朝霞去醫院看看。4日和5日，江朝霞的電話能打通，但無人接聽，到了7日，電話都打不通了。

失聯者江朝霞的證件照。(郭女士提供)

江朝霞的女友郭女士說，她4日和江朝霞通話。江朝霞當時稱感到很累，有胃出血的情況。他說自己吃了感冒藥，而且吐了很多血，大小便也都是血。郭女士說，江朝霞身高約5呎8吋，皮膚較黑，體型較瘦。她已向警方報案，但由於不知道江朝霞的地址或房東聯繫方式，警方也難以下手。

據江先生，江朝霞的居住在布碌崙10大道交60街至18大道交75街的範圍內。他問過弟弟住址，江朝霞只說過「1070」這個數字，而且還知道江朝霞住在地下室，且有兩名室友，房東是兩位福州老人，女兒在外州。江先生懷疑江朝霞在屋內病倒，且房間反鎖，才會就此失聯。

亞總會會長陳善莊呼籲江朝霞盡快與家人聯繫，並希望知情者主動提供線索，同時符合描述的房東也應查看租客狀況。江先生電話為(917)226-5534。郭女士的電話為(917)244-5915。