大陳義胞退守台灣70周年 同鄉會團聚

大陳義胞退守台灣70周年，同鄉會團聚回顧歷史、延續記憶。(記者劉梓祁╱攝影)

為紀念1955年「大陳島撤退」70周年，「紐約大陳同鄉會」近日聯合「美東黃埔陸軍官校同學會」舉辦紀念活動，與近百位義胞追憶歷史，希望延續台灣歷史、文化及民族記憶，並肯定先人的努力與犧牲。

根據史料，大陳島撤退是第一次台灣海峽危機的一部分。中華民國 1955年2月在美國第七艦隊護航下，將屬於浙江省台州列島的大陳島上的2萬8000名居民撤退至台灣。當時，政府因島民「義無反顧、摧家毀舍」而稱其為「大陳義胞」。

大陳同鄉會會長林海華表示，大陳遷台70周年紀念對台灣與大陳島之間的歷史，具有極其深遠的意義。他說，隨著島上的居民和軍隊撤離，很多家庭也因此被迫與故土分離，但對不少當事人而言，依然是一段充滿記憶與情感的時期。

林海華還指，大陳島的居民遷台後帶去諸多文化、習俗與歷史，這對於台灣社會的發展及多元文化的形成產生了深遠影響。他認為，70周年紀念不僅是堅韌精神的回顧，也是對先人所經困難的感懷。

同鄉會內多人坦言，「隨著時間的推移，兩岸關係經歷許多波折與轉變，70年過後不僅讓人反思當年遷台的背景，也讓我們思考當前兩岸的情勢，並對未來兩岸關係發展提出更多的探討與期望。」

活動中，全體到場者還一同合唱「陸官校歌」和「中華民國頌」。同時到場的還有駐紐約台北經濟文化辦事處秘書鄧馨華和大紐約區僑界急難救助協會理事長王金智等人。