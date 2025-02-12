華埠信息亭 徵集蛇年主題公共藝術
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位於曼哈頓華埠堅尼路的華埠信息亭(Chinatown Information Kiosk)現開放徵集新一年度的公共藝術海報；主辦方表示，本次海報主題為與蛇有關的傳說、神靈等，且為有償，希望能收到來自不同背景藝術家的踴躍投稿。
信息亭由華埠商業改進區(Chinatown BID)運營，不時會在此舉辦節慶活動；同時，信息亭位於華埠入口，在此放置巨幅方形海報也是希望能藉由鮮豔明快的公共藝術，展現華埠充滿活力、熱情好客的一面。
商改區項目主任李德容介紹到，信息亭每年都會在年初徵集海報，2024年龍年的海報是由華裔青年藝術家蘇茵(Helen So)所創作的「夢想之龍」(Dragon To Your Dreams)，海報內容為內容為一條金龍和一名年輕華裔女性，象徵女性駕龍騰飛、勇攀夢想高峰。而2023年的主題則為「希望」(Hope)，以回應新冠疫情期間滋生的仇亞情緒。
李德容表示，因今年為蛇年，海報主題也定為與蛇有關的神明、傳說，「我們希望孩子們在想到蛇的形象時並不會感到害怕」。對於評選標準，李德容認為，除了符合主題外，最重要的是體現包容性和凝聚力，「要讓不同背景的人都能夠理解、能夠共情」。
最終海報將經由兩輪評選確定，藝術家在第一輪只需提交草稿或概念圖，及一段簡單介紹；商改區歡迎來自不同背景、不同地區的藝術家踴躍投稿，感興趣的讀者需在2月14日(周五)前將作品發送至[email protected]。
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