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法拉盛皇后區植物園燈展開幕 「冬境奇幻世界」巨龍閃耀夜空

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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皇后區植物園的Luminosa燈飾展，展出超過40組由150位工匠精心製作的燈飾作品，其中不乏中華元素。(記者鄭怡嫣╱攝影)
皇后區植物園的Luminosa燈飾展，展出超過40組由150位工匠精心製作的燈飾作品，其中不乏中華元素。(記者鄭怡嫣╱攝影)

作為北美地區規模最大的燈展之一，位於法拉盛皇后區植物園的Luminosa燈飾展，展出超過40組由150位工匠精心製作的燈飾作品，其中還包括為慶祝農曆新年及中華傳統而打造的閃耀巨龍燈飾，展出將持續至3月23日，在夜間為民眾開放。

據悉，此次Luminosa燈飾展為首次亮相紐約，為北美地區規模最大的燈展之一，展覽由Lektrik團隊呈現，匯集超過40組燈景，其由150位工匠設計打造，共耗費120噸鋼材與15萬呎絲綢。

今年的燈飾展以「冬境奇幻世界」為主題，遊客們首先穿越一座紫色拱門，拱門上裝飾著獨角獸、花卉等設計，隨後，閃耀的冰雪城堡、銀裝素裹的森林、與冰霜覆蓋的夢幻景觀則一一呈現，使得遊客們在璀璨燈光的映照下，感受冬季之美。

此外，奇幻世界還包括一座五彩繽紛的花卉與蝴蝶燈園、一棵伴隨音樂與蜂鳥翩翩飛舞的櫻花樹，以及一尊巨型女神燈飾，女神的雙眼緩緩張合，並搭配動物燈飾與悠揚音樂，營造出夢幻氛圍。

在燈飾展覽的後半段，藝術家們則旨在致敬農曆新年致敬，穿過十二生肖燈飾作品，則有一條巨型祥龍作為壓軸作品，龍身飾以閃耀奪目的裝飾，在夜色中熠熠生輝，以為整場燈展畫下句點。

帶著七個月大女兒來遊玩的喬先生說，法拉盛燈飾展充滿奇幻色彩，彷彿走進了一本真實的立體童話書。在寒冷、晶瑩剔透的夜晚，加上明亮的月光和不斷飛過頭頂的飛機，讓整個體驗更加身臨其境。另一位遊客何女士則表示，燈飾展感覺讓人眼前一亮，充滿中華元素，整個氛圍十分靜謐，有種「冷美人」的感覺，「沒想到(燈飾展)在國外也做得那麼好。」

更多訊息，請移步皇后區植物園官網https://queensbotanical.org/lumin。

皇后區植物園的Luminosa燈飾展，展出超過40組由150位工匠精心製作的燈飾...
皇后區植物園的Luminosa燈飾展，展出超過40組由150位工匠精心製作的燈飾作品，其中不乏中華元素。(記者鄭怡嫣╱攝影)
皇后區植物園的Luminosa燈飾展，展出超過40組由150位工匠精心製作的燈飾...
皇后區植物園的Luminosa燈飾展，展出超過40組由150位工匠精心製作的燈飾作品，其中還包括為慶祝農曆新年及中華傳統而打造的閃耀巨龍燈飾。(記者鄭怡嫣╱攝影)
皇后區植物園的Luminosa燈飾展，展出超過40組由150位工匠精心製作的燈飾...
皇后區植物園的Luminosa燈飾展，展出超過40組由150位工匠精心製作的燈飾作品。(記者鄭怡嫣╱攝影)
皇后區植物園的Luminosa燈飾展，展出超過40組由150位工匠精心製作的燈飾...
皇后區植物園的Luminosa燈飾展，展出超過40組由150位工匠精心製作的燈飾作品。(記者鄭怡嫣╱攝影)

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