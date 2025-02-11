李榮恩華埠新春早餐會 表彰亞裔社區傑出貢獻

州眾議員李榮恩日前舉行第二屆農曆新年早餐會，表彰亞裔社區傑出人士。(李榮恩辦公室提供)

州眾議員 李榮恩(Grace Lee)近日聯合曼哈頓 區長李文(Mark Levine)及非營利組織，在華埠舉行第二屆農曆新年早餐會。超過300名社區成員以及市、州各地民選官員齊聚一堂，共同迎接蛇年的到來。

紐約州於今年首次將農曆新年列為全州性的學校假期，公立學校學生在當天停課參與節日慶祝。李榮恩表示，這項法案由她於2023年提出並推動，她說，「希望這個假期能成為不同社區交流與慶祝文化的一個契機，讓更多人了解並參與亞洲文化的傳統節日。」

李文表示，紐約擁有全國最大的亞裔 人口之一，農曆新年已成為紐約多元文化的一部分，「讓全州學生在這一天有時間慶祝這個重要的節日，展現了我們對文化多樣性的重視。願蛇年為所有人帶來健康與繁榮。」

此次活動還表彰了紐約華裔美國退伍軍人會、非營利組織「聯合亞美聯盟」(UA3)，以及前社區委員會成員樂啟光(Chi Loek)、童書作者Michele Wong McSween、「芝麻街」首位亞裔木偶師Kathleen Kim與Bodhi House創辦人Maxine Ng Dalio等四人。

參加活動的還包括聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)、副州長戴加多(Antonio Delgado)、曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)、州酒類管理局局長范莉莉(Lily Fan)、前市主計長斯靜格(Scott Stringer)、州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)，州眾議員愛潑斯坦(Harvey Epstein)、西蒙尼(Tony Simone)、珍妮花(Jennifer Rajkumar)，以及市議員馬泰(Christopher Marte)、莊文怡、鮑沃斯(Keith Powers)等社區團體與個人。