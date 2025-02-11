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動力火車金神開唱 財神醒獅共慶蛇年

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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康州金神大賭場近日舉辦為期兩天的農曆新年慶祝活動，涵蓋音樂盛宴、傳統表演以及新春祈福等一系列節目。(記者鄭怡嫣╱攝影)
康州金神大賭場近日舉辦為期兩天的農曆新年慶祝活動，涵蓋音樂盛宴、傳統表演以及新春祈福等一系列節目。(記者鄭怡嫣╱攝影)

承續多年傳統，康州金神大賭場(Mohegan Sun Casino)近日舉辦為期兩天的農曆新年慶祝活動，涵蓋音樂盛宴、傳統表演以及新春祈福等一系列節目。由亞洲頂級音樂組合動力火車(Power Station)打頭陣的「因為愛 Because of LOVE」世界巡迴演唱會，用深情旋律與澎湃能量點燃新年氣氛，為賓客帶來難忘體驗。

「動力火車」由尤秋興、顏志琳兩位歌手組成，1997年出道，兩人以演唱西洋搖滾歌曲起家，隔年就以瓊瑤的電視劇「還珠格格」主題曲「當」迅速走紅。動力火車的音樂風格以搖滾為主，但也融合了民歌、鄉村、藍調等元素，創造出獨特的動力音樂。首張專輯「無情的情書」即創下百萬銷售量。

演唱會當晚，從「當」的激昂高亢，到「無情的情人」的滄桑淒美，動力火車以其獨特的嗓音、深情的演繹和激昂的旋律，以及近三個小時和歌迷的互動，將氣氛推向高潮，場上螢光棒及手機燈亦照亮全場。他們的每一首歌都像是一把鑰匙，瞬間打開了觀眾內心深處最隱秘的情感之門。

次日，金神名店街也迎來傳統的財神大派紅包環節。財神爺親臨現場，向客人們派發象徵財運與福氣的紅包，並與民眾親切合影留念。同時，美國華裔小姐也亮相活動，陪伴賓客共同慶祝新春佳節。

之後，旭日廣場(Sun Patio)舉辦醒獅爆竹賀歲活動。金神大賭場管理高層則親自為醒獅點睛，同時賭場在室外亦會燃放新年炮竹驅惡辟邪，迎來新的一年好運到。獅隊還在賭場各廳及名店街巡遊，向店家及客人拜年。

法拉盛乘坐三小時大巴前來觀看演出的徐女士表示，雖然當夜天公不作美，下了紐約最大的一場雪，然而演唱會現場大家還是熱情高漲，她也拿起螢光棒隨歌唱揮舞。第二天她也在活動上領了「壽」字與「福」字的揮毫，希望在蛇年為自己帶來好彩頭。

康州金神大賭場近日舉辦為期兩天的農曆新年慶祝活動，由亞洲頂級音樂組合動力火車(P...
康州金神大賭場近日舉辦為期兩天的農曆新年慶祝活動，由亞洲頂級音樂組合動力火車(Power Station)打頭陣的「因為愛 Because of LOVE」世界巡迴演唱會，用深情旋律與澎湃能量點燃新年氣氛。(記者鄭怡嫣╱攝影)
康州金神大賭場近日舉辦為期兩天的農曆新年慶祝活動，由亞洲頂級音樂組合動力火車(P...
康州金神大賭場近日舉辦為期兩天的農曆新年慶祝活動，由亞洲頂級音樂組合動力火車(Power Station)打頭陣的「因為愛 Because of LOVE」世界巡迴演唱會，用深情旋律與澎湃能量點燃新年氣氛。(記者鄭怡嫣╱攝影)
康州金神大賭場近日舉辦為期兩天的農曆新年慶祝活動，涵蓋音樂盛宴、傳統表演以及新春...
康州金神大賭場近日舉辦為期兩天的農曆新年慶祝活動，涵蓋音樂盛宴、傳統表演以及新春祈福等一系列節目。(記者鄭怡嫣╱攝影)
康州金神大賭場近日舉辦為期兩天的農曆新年慶祝活動，由亞洲頂級音樂組合動力火車(P...
康州金神大賭場近日舉辦為期兩天的農曆新年慶祝活動，由亞洲頂級音樂組合動力火車(Power Station)打頭陣的「因為愛 Because of LOVE」世界巡迴演唱會，用深情旋律與澎湃能量點燃新年氣氛。(記者鄭怡嫣╱攝影)

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