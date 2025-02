動力火車金神開唱 財神醒獅共慶蛇年

康州金神大賭場近日舉辦為期兩天的農曆新年慶祝活動,涵蓋音樂盛宴、傳統表演以及新春祈福等一系列節目。(記者鄭怡嫣╱攝影)

承續多年傳統,康州金神大賭場(Mohegan Sun Casino)近日舉辦為期兩天的農曆新年慶祝活動,涵蓋音樂盛宴、傳統表演以及新春祈福等一系列節目。由亞洲頂級音樂組合動力火車(Power Station)打頭陣的「因為愛 Because of LOVE」世界巡迴演唱會,用深情旋律與澎湃能量點燃新年氣氛,為賓客帶來難忘體驗。

「動力火車」由尤秋興、顏志琳兩位歌手組成,1997年出道,兩人以演唱西洋搖滾歌曲起家,隔年就以瓊瑤 的電視劇「還珠格格」主題曲「當」迅速走紅。動力火車的音樂風格以搖滾為主,但也融合了民歌、鄉村、藍調等元素,創造出獨特的動力音樂。首張專輯「無情的情書」即創下百萬銷售量。

演唱會當晚,從「當」的激昂高亢,到「無情的情人」的滄桑淒美,動力火車以其獨特的嗓音、深情的演繹和激昂的旋律,以及近三個小時和歌迷的互動,將氣氛推向高潮,場上螢光棒及手機燈亦照亮全場。他們的每一首歌都像是一把鑰匙,瞬間打開了觀眾內心深處最隱秘的情感之門。

次日,金神名店街也迎來傳統的財神大派紅包環節。財神爺親臨現場,向客人們派發象徵財運與福氣的紅包,並與民眾親切合影留念。同時,美國華裔 小姐也亮相活動,陪伴賓客共同慶祝新春佳節。

之後,旭日廣場(Sun Patio)舉辦醒獅爆竹賀歲活動。金神大賭場管理高層則親自為醒獅點睛,同時賭場在室外亦會燃放新年炮竹驅惡辟邪,迎來新的一年好運到。獅隊還在賭場各廳及名店街巡遊,向店家及客人拜年。