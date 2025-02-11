市長投書／創造一流就業環境 讓工薪階層留住血汗錢

適逢紐約市「就業周」(Jobs Week)展開，市長日前投書世界日報，承諾為社區帶來更多就業機會，並宣布紐約市將以「世界應用AI之都」為目標全速前進。(市長辦公室提供)

每一天，紐約人都在為自己及家人的未來辛勤奮鬥。他們渴望購屋置產、支付大學學費、籌備退休金。要讓紐約市 成為全球最適合養育家庭的城市，我們必須創造一流的就業 環境，並讓工薪階層的每一分血汗錢都留在自己的口袋裡。

自本屆政府上任首日，我們便矢志將就業機會帶入每條街道。如今數據證明，我們的努力已成效斐然：各個族裔的失業率全面下降，過去三年更締造了多項歷史紀錄，包括新創小型企業數量、可負擔住宅興建量、少數族裔與女性企業獲投資額等。

上周，我們迎來了第八次「破紀錄」時刻：州勞工廳(New York State Department of Labor)數據顯示，全市總就業數達477萬981個，創下歷史峰值。這些數字不僅彰顯經濟韌性，更提醒我們，必須讓繁榮遍及城市的每一個角落。

工作並不只關乎一張工資單，更是美國夢的基石。我們正打造人才培育管道，讓青年與弱勢社群接軌職業訓練，將就業機會直接帶入高失業率社區。與此同時，紐約市將持續領航新興產業，從生命科學、醫療保健到科技與人工智慧(AI )，我們正以「世界應用AI之都」為目標全速前進。上周公布的報告已經勾勒出了我們確立AI霸主地位的藍圖，這些前瞻投資將從今日起，孕育明日的工作機會。

本周，我們以「空間競速計畫」(Race for Space)揭開「就業周」(Jobs Week)序幕。我們將重振商業辦公市場，吸引全球頂尖企業進駐，目標在2025年前達成5000萬平方呎租賃面積，最重要的是為紐約市民創造數千個工作崗位。

稅季將至，我們將透過「紐約市免費報稅服務」(NYC Free Tax Prep)，確保工薪家庭分毫不差地領回應得退稅。符合資格者可至服務據點免費申報，詳情請見nyc.gov/taxprep。

我是靠著單親母親打多份零工撫養長大的孩子。我深切理解許多家庭的奮鬥。這份感同身受的信念，正是本屆政府推動力爭上游的動力——讓辛勤工作的紐約人，皆能獲得我曾擁有的翻身機會。

我們將持續創造就業、壯大經濟、雨露均霑，讓紐約市真正成為全球養家糊口的首選之地。