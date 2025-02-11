ICE突襲學校、禮拜場所 皇后區長：無法接受

理查茲對ICE的執法行動並無直接干涉權限，因為移民執法屬聯邦層級。然而，紐約市作為庇護城，政策上避免地方機構主動協助ICE執法，他希望透過社區支持，減輕執法影響。圖為理查茲日前參與公開活動發言。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區 區長理查茲(Donovan Richards Jr.)近日接受訪問時，就近期移民 暨海關執法局(ICE )在紐約市的突襲行動發表看法。他表示，無法接受ICE進入公共學校及禮拜場所，並形容相關行動對社區的影響深遠。

理查茲表示，「我們絕不容許ICE進入我們的公立學校建築，進入我們的禮拜場所。這個城市有超過800萬居民，其中超過50%的皇后區居民是外國出生。我們不能讓執法人員跑進這些地方，尤其作為一個九歲孩子的父親，我無法想像、容忍ICE帶著M-16步槍闖進你孩子的學校。」

針對市府近期發布的一份備忘錄，理查茲表示，這可能為ICE提供進入公共場所的途徑。他說，「我解讀這份備忘錄是在『走後門』(backdoor play)，試圖讓ICE可以進入這些場所。」

這份備忘錄於1月發布，旨在指導市府員工如何應對ICE的到訪，包括當員工感到「受到威脅或擔心安全」時，可以允許ICE進入設施，即便對方未持搜查令。該指導引發廣泛爭議，批評者認為此舉可能削弱庇護城的承諾，而市府則表示，備忘錄的目的是統一指導，保障員工安全。

此外，理查茲表示，ICE行動使皇后區許多學生選擇不再到校。他說，「我剛與皇后區的CUNY校長們共進早餐，大家都提到很多年輕人如今不敢上學。這將影響整整一代人，他們原本是為了實現美國夢而來，卻因這些行動而失去機會。」

為了幫助移民社區應對這些挑戰，理查茲辦公室撥款180萬元資助非營利組織「造路紐約」(Make the Road New York)設立服務中心，提供法律支援。他說，該中心的設立早在川普當選前就開始規畫，如今面對移民政策的收緊和社區的恐懼，這樣的資源顯得尤為重要。