紐約森林小丘長者中心農曆年聯歡 多族裔共慶佳節

「我在貴州等你」苗族舞蹈讓觀衆大開眼界。(主辦方提供)

為了慶祝農曆新年，皇后家園(Queens Community House)旗下的森林小丘長者中心(FHOAC)日前舉辦聯歡會，吸引了來自長島及上州等地的百餘名不同族裔人士參與，共慶新春。

皇后家園負責人服務的部門主任Irina Sarkisova與森林小丘中心主任Lyuda和泰國舞與貴州苗族舞演員合影。(主辦方提供)

今年，聯合國將春節 列為世界文化遺產，進一步激發了華人 社區的慶祝熱情。聯歡會現場設於108街的森林小丘長者中心多功能大廳，會員們的書法作品、紅底黑字的「蛇」字及「玉龍翩躚辭舊歲 金蛇狂舞迎新春」對聯尤為顯眼，增添了節日氣氛。會場兩側則展示了水墨畫與西洋畫作品，體現了不同文化間的交流與融合。

本次聯歡會涵蓋多種表演，圖為太極。(記者高雲兒╱攝影)

森林小丘長者中心主任魯達(Lyuda Sinenco)表示，該中心多年來支持農曆新年活動，而今年的聯歡會尤其熱鬧。除華裔外，東南亞裔、韓裔、拉美裔及東歐裔等社區成員亦參與其中，呈現多語種表演，營造出熱鬧的節日氛圍。

長者們在看表演結束後用餐。(記者高雲兒╱攝影)

聯歡會的組織者之一、義工趙仁方則表示，森林小丘社區人口多元，每逢農曆春節與中秋節，華人社區都會自發舉辦慶祝活動，以延續文化傳統，同時讓其他族裔有機會了解中國節日，促進社區和諧。此次聯歡會獲得眾多義工支持，包括組織者陳國蘭、黃森美等十多位志願者，大家共同出力，提供獎品及食品，豐富了活動內容。

為了慶祝農曆新年，皇后家園(Queens Community House)旗下的森林小丘長者中心(FHOAC)舉辦了一場聯歡會。圖為主持人Tina和Frank。(主辦方提供)

本次聯歡會涵蓋多種表演，包括中華傳統歌舞「財神到」、「新年好」、京劇、太極，以及泰國 舞蹈、少數民族舞蹈、排舞、樂器合奏及多語賀年等。由周能帶領的旅美貴州人團隊演出的苗族舞「我在貴州等你」及泰國傳統舞蹈Rabam Sukhothai，因服裝與演出特色獲得觀眾熱烈反應，不少觀眾在演出後與表演者合影留念。

當日中心最年長的老人——94歲的黄廣林，說和夫人黃麗萍已經來這個中心兩年，每天都來吃午飯，此次舉辦的活動更是讓他們感受節日氛圍。(記者高雲兒╱攝影)