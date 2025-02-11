我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭母子被封號後 抖音副總裁：歡迎認真做產品的商家

「玩命關頭」男星驟逝 心臟病發愛子證實：已在天堂　

紐約森林小丘長者中心農曆年聯歡 多族裔共慶佳節

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「我在貴州等你」苗族舞蹈讓觀衆大開眼界。(主辦方提供)
「我在貴州等你」苗族舞蹈讓觀衆大開眼界。(主辦方提供)

為了慶祝農曆新年，皇后家園(Queens Community House)旗下的森林小丘長者中心(FHOAC)日前舉辦聯歡會，吸引了來自長島及上州等地的百餘名不同族裔人士參與，共慶新春。

皇后家園負責人服務的部門主任Irina Sarkisova與森林小丘中心主任Ly...
皇后家園負責人服務的部門主任Irina Sarkisova與森林小丘中心主任Lyuda和泰國舞與貴州苗族舞演員合影。(主辦方提供)

今年，聯合國將春節列為世界文化遺產，進一步激發了華人社區的慶祝熱情。聯歡會現場設於108街的森林小丘長者中心多功能大廳，會員們的書法作品、紅底黑字的「蛇」字及「玉龍翩躚辭舊歲 金蛇狂舞迎新春」對聯尤為顯眼，增添了節日氣氛。會場兩側則展示了水墨畫與西洋畫作品，體現了不同文化間的交流與融合。

本次聯歡會涵蓋多種表演，圖為太極。(記者高雲兒╱攝影)
本次聯歡會涵蓋多種表演，圖為太極。(記者高雲兒╱攝影)

森林小丘長者中心主任魯達(Lyuda Sinenco)表示，該中心多年來支持農曆新年活動，而今年的聯歡會尤其熱鬧。除華裔外，東南亞裔、韓裔、拉美裔及東歐裔等社區成員亦參與其中，呈現多語種表演，營造出熱鬧的節日氛圍。

長者們在看表演結束後用餐。(記者高雲兒╱攝影)
長者們在看表演結束後用餐。(記者高雲兒╱攝影)

聯歡會的組織者之一、義工趙仁方則表示，森林小丘社區人口多元，每逢農曆春節與中秋節，華人社區都會自發舉辦慶祝活動，以延續文化傳統，同時讓其他族裔有機會了解中國節日，促進社區和諧。此次聯歡會獲得眾多義工支持，包括組織者陳國蘭、黃森美等十多位志願者，大家共同出力，提供獎品及食品，豐富了活動內容。

為了慶祝農曆新年，皇后家園(Queens Community House)旗下的...
為了慶祝農曆新年，皇后家園(Queens Community House)旗下的森林小丘長者中心(FHOAC)舉辦了一場聯歡會。圖為主持人Tina和Frank。(主辦方提供)

本次聯歡會涵蓋多種表演，包括中華傳統歌舞「財神到」、「新年好」、京劇、太極，以及泰國舞蹈、少數民族舞蹈、排舞、樂器合奏及多語賀年等。由周能帶領的旅美貴州人團隊演出的苗族舞「我在貴州等你」及泰國傳統舞蹈Rabam Sukhothai，因服裝與演出特色獲得觀眾熱烈反應，不少觀眾在演出後與表演者合影留念。

當日中心最年長的老人——94歲的黄廣林，說和夫人黃麗萍已經來這個中心兩年，每天都...
當日中心最年長的老人——94歲的黄廣林，說和夫人黃麗萍已經來這個中心兩年，每天都來吃午飯，此次舉辦的活動更是讓他們感受節日氛圍。(記者高雲兒╱攝影)

聯歡會遵循傳統，向90歲以上長者及蛇年出生者贈送了紅包及獎品，並向所有觀眾和演出人員派發帶有中華文化特色的紅包，寓意幸福安康、年年有餘。收到紅包的有當日中心最年長的老人——94歲的黃廣林，他說和夫人黃麗萍已經來這個中心兩年，每天都來吃午飯，此次舉辦的活動更是讓他們感受節日氛圍。

長者們在看表演結束後用餐。(記者高雲兒╱攝影)
長者們在看表演結束後用餐。(記者高雲兒╱攝影)

春節 華人 泰國

上一則

賓州金鋒大賭場爆竹鑼鼓迎蛇年祥獅獻瑞添福氣 財神駕到財源廣

下一則

市長投書／創造一流就業環境 讓工薪階層留住血汗錢
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市府警報 11和12日暴風雪再襲 積雪最高可達4吋

紐約市府警報 11和12日暴風雪再襲 積雪最高可達4吋
川普稱巴勒斯坦人無權回加薩 將為他們打造美麗安全社區

川普稱巴勒斯坦人無權回加薩 將為他們打造美麗安全社區
紐約市府允員工配合ICE搜查 維權人士諷亞當斯是川普助理

紐約市府允員工配合ICE搜查 維權人士諷亞當斯是川普助理
裁撤教育部 陸天娜、霍楚示警：紐約弱勢生恐失聯邦資助

裁撤教育部 陸天娜、霍楚示警：紐約弱勢生恐失聯邦資助

熱門新聞

根據統計，20年來在紐約有25萬人背負遞解令，中國公民占第二高，有2.8萬人。（路透）

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

2025-02-04 07:40
57歲受害者多次到此美容院施打美容針，造成頸部出現劇烈疼痛、紅腫、起水泡、灼燒感及強烈搔癢等症狀，並持續惡化。(皇后區地檢辦公室提供)

慎入…紐約法拉盛美容師為顧客打三無產品 爛脖照驚悚

2025-02-06 12:01
川普上任後大規模的遣返有犯罪紀錄的無證客，受到紐約州民的支持。圖為示意圖。(本報檔案照)

川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由

2025-02-03 20:30
據統計，移民局於上周在紐約市及周邊地區逮捕並拘留約100名非法移民，圖為1月28日ICE突襲紐約。(取自DEA紐約辦公室)

聯邦首次大規模執法 紐約一周100非法移民被拘留

2025-02-07 07:40
精奧公司公然宣傳自己「高超」的包裝技巧，使大量芬太尼前體物質成功混過海關，進入墨西哥的製毒實驗室和美國境內。(檢方提供)

走私芬太尼原料 中國生技公司2高管紐約獲罪

2025-02-06 07:50
市主計長蘭德近日宣布推出一項全新數據追蹤工具，揭示市府各機構與社會服務單位對聯邦資金的依賴情況。(取自市主計長辦公室)

川普凍聯邦資金 紐約社福恐斷炊

2025-02-09 06:48

超人氣

更多 >
不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟
2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知
川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響
超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘
山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則