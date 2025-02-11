我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭母子被封號後 抖音副總裁：歡迎認真做產品的商家

「玩命關頭」男星驟逝 心臟病發愛子證實：已在天堂　

慶蛇年 聯合亞美聯盟歌舞聯歡 節目精采紛呈

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國會參議員舒默在聯合亞美聯盟舉辦的新春歌舞聯歡會上講話。(記者胡聲橋╱攝影)
國會參議員舒默在聯合亞美聯盟舉辦的新春歌舞聯歡會上講話。(記者胡聲橋╱攝影)

聯合亞美聯盟(UA3)日前在布碌崙(布魯克林)8大道附近的105小學舉辦新春歌舞聯歡會，慶祝農曆蛇年新年。紐約州國會參議員舒默(Chuck Schumer)、市議員莊文怡等各界人士數百人參加了這次活動。

聯合亞美聯盟這次新年歌舞活動匯集了紐約市各地華社出色的歌者和舞者，節目精采紛呈。聯合亞美聯盟主席孔振成(Donald Hong)介紹，慶祝農曆新年對於美國華社來說，其實是一個推廣華人文化遺產的問題，現在美國有很多人慶祝農曆新年，他希望在全國範圍慶祝農曆新年的決議能在不久的將來成為現實。

國會參議員舒默在致辭中說，華裔在美國發揮著日益重要的作用，他愛華裔社區。華人重視家庭和教育，華裔守法，希望社區安全，這些都是好的價值觀，他支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)，願為爭取華社權利努力。

孔振成說，自從新冠疫情以來，聯合亞美聯盟為社區送食物、送溫暖的力度明顯增強，他感到很欣慰。他說，該聯盟在紐約市五大區派送食物，實際上也有傳播中華文化的效果。該聯盟在布朗士區的西語裔社區派發食物時，幾名華裔婦女自告奮勇在當時傳授包粽子的技巧，很受歡迎。

孔振成提到，現在有不少社區都出現恐慌情緒，有的還出現挨餓的現象，還有人更是擔心自己的住房。在這種困難的情況下，大家都能站出來幫助他們開展公益活動，這讓他感到很振奮，他要感謝社區。

華裔 紐約市 華人

上一則

賓州金鋒大賭場爆竹鑼鼓迎蛇年祥獅獻瑞添福氣 財神駕到財源廣

下一則

市長投書／創造一流就業環境 讓工薪階層留住血汗錢
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市迎今冬最強降雪 本周還有

紐約市迎今冬最強降雪 本周還有
白宮預算主管人事案 美參院通過保守派沃特回鍋

白宮預算主管人事案 美參院通過保守派沃特回鍋
陳學理、鄭永佳 質詢亞當斯遊民所問題

陳學理、鄭永佳 質詢亞當斯遊民所問題
周末好去處／曼哈頓沉浸式茶文化節

周末好去處／曼哈頓沉浸式茶文化節

熱門新聞

根據統計，20年來在紐約有25萬人背負遞解令，中國公民占第二高，有2.8萬人。（路透）

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

2025-02-04 07:40
57歲受害者多次到此美容院施打美容針，造成頸部出現劇烈疼痛、紅腫、起水泡、灼燒感及強烈搔癢等症狀，並持續惡化。(皇后區地檢辦公室提供)

慎入…紐約法拉盛美容師為顧客打三無產品 爛脖照驚悚

2025-02-06 12:01
川普上任後大規模的遣返有犯罪紀錄的無證客，受到紐約州民的支持。圖為示意圖。(本報檔案照)

川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由

2025-02-03 20:30
據統計，移民局於上周在紐約市及周邊地區逮捕並拘留約100名非法移民，圖為1月28日ICE突襲紐約。(取自DEA紐約辦公室)

聯邦首次大規模執法 紐約一周100非法移民被拘留

2025-02-07 07:40
精奧公司公然宣傳自己「高超」的包裝技巧，使大量芬太尼前體物質成功混過海關，進入墨西哥的製毒實驗室和美國境內。(檢方提供)

走私芬太尼原料 中國生技公司2高管紐約獲罪

2025-02-06 07:50
市主計長蘭德近日宣布推出一項全新數據追蹤工具，揭示市府各機構與社會服務單位對聯邦資金的依賴情況。(取自市主計長辦公室)

川普凍聯邦資金 紐約社福恐斷炊

2025-02-09 06:48

超人氣

更多 >
不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟
2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知
川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響
超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘
山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則