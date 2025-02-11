慶蛇年 聯合亞美聯盟歌舞聯歡 節目精采紛呈

國會參議員舒默在聯合亞美聯盟舉辦的新春歌舞聯歡會上講話。(記者胡聲橋╱攝影)

聯合亞美聯盟(UA3)日前在布碌崙(布魯克林)8大道附近的105小學舉辦新春歌舞聯歡會，慶祝農曆蛇年新年。紐約州國會參議員舒默(Chuck Schumer)、市議員莊文怡等各界人士數百人參加了這次活動。

聯合亞美聯盟這次新年歌舞活動匯集了紐約市 各地華社出色的歌者和舞者，節目精采紛呈。聯合亞美聯盟主席孔振成(Donald Hong)介紹，慶祝農曆新年對於美國華社來說，其實是一個推廣華人 文化遺產的問題，現在美國有很多人慶祝農曆新年，他希望在全國範圍慶祝農曆新年的決議能在不久的將來成為現實。

國會參議員舒默在致辭中說，華裔 在美國發揮著日益重要的作用，他愛華裔社區。華人重視家庭和教育，華裔守法，希望社區安全，這些都是好的價值觀，他支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)，願為爭取華社權利努力。

孔振成說，自從新冠疫情以來，聯合亞美聯盟為社區送食物、送溫暖的力度明顯增強，他感到很欣慰。他說，該聯盟在紐約市五大區派送食物，實際上也有傳播中華文化的效果。該聯盟在布朗士區的西語裔社區派發食物時，幾名華裔婦女自告奮勇在當時傳授包粽子的技巧，很受歡迎。

孔振成提到，現在有不少社區都出現恐慌情緒，有的還出現挨餓的現象，還有人更是擔心自己的住房。在這種困難的情況下，大家都能站出來幫助他們開展公益活動，這讓他感到很振奮，他要感謝社區。