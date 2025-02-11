慶蛇年 聯合亞美聯盟歌舞聯歡 節目精采紛呈
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聯合亞美聯盟(UA3)日前在布碌崙(布魯克林)8大道附近的105小學舉辦新春歌舞聯歡會，慶祝農曆蛇年新年。紐約州國會參議員舒默(Chuck Schumer)、市議員莊文怡等各界人士數百人參加了這次活動。
聯合亞美聯盟這次新年歌舞活動匯集了紐約市各地華社出色的歌者和舞者，節目精采紛呈。聯合亞美聯盟主席孔振成(Donald Hong)介紹，慶祝農曆新年對於美國華社來說，其實是一個推廣華人文化遺產的問題，現在美國有很多人慶祝農曆新年，他希望在全國範圍慶祝農曆新年的決議能在不久的將來成為現實。
國會參議員舒默在致辭中說，華裔在美國發揮著日益重要的作用，他愛華裔社區。華人重視家庭和教育，華裔守法，希望社區安全，這些都是好的價值觀，他支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)，願為爭取華社權利努力。
孔振成說，自從新冠疫情以來，聯合亞美聯盟為社區送食物、送溫暖的力度明顯增強，他感到很欣慰。他說，該聯盟在紐約市五大區派送食物，實際上也有傳播中華文化的效果。該聯盟在布朗士區的西語裔社區派發食物時，幾名華裔婦女自告奮勇在當時傳授包粽子的技巧，很受歡迎。
孔振成提到，現在有不少社區都出現恐慌情緒，有的還出現挨餓的現象，還有人更是擔心自己的住房。在這種困難的情況下，大家都能站出來幫助他們開展公益活動，這讓他感到很振奮，他要感謝社區。
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