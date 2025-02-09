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法拉盛元宵節匯演 傳統歌舞登揚

記者劉梓祁╱紐約報導
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「世華經貿聯合會總會紐約分會」8日在法拉盛舉辦文藝演出。(記者劉梓祁╱攝影)
「世華經貿聯合會總會紐約分會」8日在法拉盛舉辦文藝演出。(記者劉梓祁╱攝影)

為提前慶祝2月12日元宵節，「世華經貿聯合會總會紐約分會」8日在法拉盛舉辦文藝表演，邀請藝術學院師生及社區藝術愛好者登台，以傳統戲曲、現代舞蹈及民樂演奏等形式展示中華文化。

本次活動在紐約華僑文教服務中心舉辦，主辦單位理事長黃覺、副會長李瑞芳表示，演出結合現代與傳統藝術，如表達遊子思鄉之情的節目「念台灣」，呈現元宵燈會熱鬧景象的「元宵燈會」和詮釋「七步詩」背後情感的「兄弟情」等。

主辦方稱，「念台灣」的編舞者崔蓉蓉是一位赴美有逾50年的資深舞蹈家；她在1970年代獲得舞蹈家葛蘭姆(Martha Graham)獎學金，從而前往美國深造現代舞，並自1980年起在葛蘭姆舞校擔任舞蹈教學工作，目前則任教於北方藝術學院。

作為展現古代俠客精神的節目「英勇」的舞者之一，北方藝術學院舞蹈系主任劉明燁表示，許多節目從去年8月起開始準備，並針對農曆新年加入了「特別元素」，希望觀眾感受到「節日的氛圍」和「家庭的溫暖」。

自11歲起學習中華武術的他還說，希望藉此活動，讓學員們在舞台上充分展現多年累積的才藝，從而激發年輕一代對傳統藝術的熱情與自豪感。當日到場的還有州眾議員金兌錫(Ron Kim)的高級顧問楊愛倫(Ellen Young)等人。

現代舞 法拉盛 眾議員

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