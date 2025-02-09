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紐約時裝周華裔設計師 科技印花碰撞街頭美學

記者范航瑜╱紐約報導
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陳鈳與自己的模特合影。(陳鈳提供)
陳鈳與自己的模特合影。(陳鈳提供)

紐約時裝周期間，來自亞特蘭大華裔設計師陳鈳(Rakee Chen)以融合3D科技的個人系列Echo Wanderer，與街頭文化的SCHNABBIT系列登上The Ethereal Fashion Show舞台。這位生於浙江、工業設計背景出身的設計師，用兩套風格迥異的作品展現當代華人設計師的多元敘事。

陳鈳本科畢業於浙江大學工業設計系，對材料和科技的熟悉感知訓練成為她轉戰時裝的關鍵，「我想打破軟體、科技與服裝的邊界」。為了時裝夢，她本科畢業後便遠赴美國求學，隨後作為品牌SCHNABBIT首席設計師，以音樂視覺化為核心，與多位音樂人合作開發獨特印花技術。

陳鈳坦言，本次入選紐約時裝周純屬意外。她在1月為法國一場電影節設計的造型登上了雜誌，當時的照片吸引到了時裝秀主辦方的注意，並主動邀約，這是陳鈳首次統籌大型走秀，對她來說也正是一場「瘋狂的冒險」。

「收到紐約時裝周邀請時非常榮幸。因為紐約時裝周算是時尚界頂尖的活動，這不僅是對我的作品的認可，也是踏入頂尖時尚圈的里程碑」，陳鈳回憶，為完美呈現設計理念，她立即投入籌備，從聯絡團隊到協調秀場細節，幾乎全天候工作，從清晨彩排到深夜才收工。

秀場上，首套系列「回音漫遊者」(Echo Wanderer)，以EDM音樂為靈感，以3D列印花紋，打造非日常的未來感戰袍；第二套則是街頭品牌SCHNABBIT展示，回歸街頭本質，運用熒光粉、卡通兔元素，混搭嘻哈文化，「時裝不必局限於概念藝術，社群時代更需要能引發共鳴的商業語言」，陳鈳解釋道，這種「極端並置」的策展邏輯，正是她對當代時尚產業的提問。

談及文化身分，陳鈳觀察到歐美院校近年對亞洲元素的開放態度。班上融入亞洲文化的設計常受教授讚許，這也正是亞裔社群壯大的見證，「愈來愈多華裔設計師站上國際舞台，亞洲審美和文化元素逐漸被歐美主流時尚圈接納，這都是一步一步奠基起來的。」

面對時尚行業日新月異的高壓，陳鈳也坦言挑戰重重。她計畫下一步將繼續推出品牌漫畫，以敘事宇宙延伸設計維度，「SCHNABBIT不只是衣服，我希望SCHNABBIT會有更多人喜歡，我想從講故事的角度去敘述這個品牌。」

陳鈳(右)與自己的模特合影。(記者范航瑜╱攝影)
陳鈳(右)與自己的模特合影。(記者范航瑜╱攝影)
第二套服裝是陳鈳的SCHNABBIT品牌展示，回歸街頭本質，運用熒光粉、卡通兔元...
第二套服裝是陳鈳的SCHNABBIT品牌展示，回歸街頭本質，運用熒光粉、卡通兔元素，混搭嘻哈文化。(陳鈳提供)

華裔 亞裔 亞特蘭大

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