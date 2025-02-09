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川普凍聯邦資金 紐約社福恐斷炊

記者范航瑜╱紐約報導
市主計長蘭德近日宣布推出一項全新數據追蹤工具，揭示市府各機構與社會服務單位對聯邦資金的依賴情況。(取自市主計長辦公室)
市主計長蘭德近日宣布推出一項全新數據追蹤工具，揭示市府各機構與社會服務單位對聯邦資金的依賴情況。(取自市主計長辦公室)

市主計長蘭德(Brad Lander)近日宣布推出一項全新數據追蹤工具，揭示市府各機構與社會服務單位對聯邦資金的依賴情況。數據顯示市府的非緊急聯邦資金，超半數流向社會服務機構，而總統川普的聯邦資金凍結政策恐給這些機構帶來「斷炊危機」。

該工具展示了各項計畫獲得聯邦撥款的具體情形與大致比例，幫助公眾了解聯邦資金在紐約市政運作中的分布與用途。數據顯示，超過1000億元的聯邦補助與付款正源源不斷地流向紐約市，在市府的財務計畫中，約80億元的非緊急聯邦資金已分配給各部門，其中超過一半流向社會服務機構，這些機構承擔著家暴庇護、青年暑期就業、長者送餐等多項關乎民生的重要服務，而其運作在一定程度上依賴於聯邦資金的外包支持。

蘭德警告指，「川普的政策削弱了政府兌現財務承諾的基石，使許多非營利組織面臨資金突然中斷的風險。我們推出這項工具，正是為了協助夥伴們在這場風暴中保持穩健，並抵禦因政策變動帶來的混亂與不確定性。」

用戶可使用該系統查詢單一項目中聯邦資金的占比，並標示該項目是否涉及外包服務。首波納入查詢的計畫涵蓋市兒童服務管理局(ACS)、市老人局、市遊民服務局(DHS)、市社會服務局(DSS)、市青年與社區發展局(DYCD)、市衛生局、市房屋保護與開發局(HPD)等。

根據初步數據，市兒童服務管理局在聯邦資金支持中占據較大份額，以「兒童保育代金券」計畫為例，該項目總預算達5億1300萬元，其中聯邦撥款高達94.3%，且合同成本完全依賴聯邦資金支付。相較之下，老人局針對送餐服務的「家庭送餐合同」總預算6700萬元，雖僅有4.1%的資金來自聯邦撥款，但其合同成本卻占99.4%。查詢完整報告可訪問bit.ly/4jPhBI。

紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)日前在法拉盛華人策劃協會(CPC)召開記者會，批評川普政府暫停聯邦補助資金的決策，認為此舉將影響華人社區，尤其是依賴食物銀行、學校午餐計畫與其他福利的低收入家庭，她呼籲民眾關注政策發展。

川普 紐約市 預算

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