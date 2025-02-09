厭女遊民華埠連環作案 遭仇恨罪起訴

一名遊民在曼哈頓下城的街道上隨機襲擊女性，被控仇恨犯罪。嫌犯的多處犯罪地點均位於華埠附近，其中第一次作案在華埠羅斯福公園。(記者許君達╱攝影)

一名涉嫌於去年在曼哈頓 無端連環襲擊女性路人的嫌犯，日前被以仇恨犯罪 、襲擊、騷擾等多項罪名起訴。據資料顯示，被告阿姆斯泰德(Daquan Armstead)是一名遊民，他的作案範圍涵蓋曼哈頓多地，包括緊鄰華埠 的下東城地區。

起訴書指，阿姆斯泰德在2024年3月至4月間，先後在曼哈頓多個地點無故毆打路人，共七名受害者全是女性，而襲擊過程中也幾乎完全沒有涉及財務盜竊和搶劫的犯罪行為，這構成了以厭女為動機的仇恨犯罪行為。

2024年3月25日，阿姆斯泰德在華埠羅斯福公園(SDR Park)伺機接近一名36歲的女性行人，然後猛力擊打她的肩部，雖沒有造成嚴重傷情，但也令受害人感到劇烈疼痛。同年4月2日，阿姆斯泰德在七大道雀兒喜(Chelsea)附近，從後方逼近一名28歲女性，向她要錢無果後，打傷對方的後腦部。

在幾天後的4月5日，阿姆斯泰德在下東城地蘭西街(Delancey St.)先後以相似的方式接近並襲擊兩名女性行人，導致一名44歲的受害者顴骨骨折、眼部烏青。4月17日，他在曼哈頓華盛頓廣場公園(Washington Square Park)用拳頭暴打一名27歲女性的面部，導致其眼眶滲血、淤青，疼痛難忍。4月22日，阿姆斯泰德又在距離美國華人博物館(MOCA)不遠的克利夫蘭坊(Cleverland Place)連續毆打兩名女性，其中一人頭部受傷，傳出劇烈痛感。

阿姆斯泰德去年4月23日在布朗士的一間遊民所被捕後，被控三項仇恨犯罪性質的三級襲擊罪(Assault)、兩項仇恨犯罪性質的三級企圖襲擊罪(Attempted Assault)、七項二級嚴重騷擾罪(Aggravated Harassment)、一項三級襲擊罪和一項三企圖襲擊罪，其中前三項屬重罪，其他為輕罪。