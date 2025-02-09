我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來第一念頭是這2字

傳在群組發飆罵「憑什麼封我號」中網嘲：汪小菲罵錯人了

厭女遊民華埠連環作案 遭仇恨罪起訴

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名遊民在曼哈頓下城的街道上隨機襲擊女性，被控仇恨犯罪。嫌犯的多處犯罪地點均位於華埠附近，其中第一次作案在華埠羅斯福公園。(記者許君達╱攝影)
一名遊民在曼哈頓下城的街道上隨機襲擊女性，被控仇恨犯罪。嫌犯的多處犯罪地點均位於華埠附近，其中第一次作案在華埠羅斯福公園。(記者許君達╱攝影)

一名涉嫌於去年在曼哈頓無端連環襲擊女性路人的嫌犯，日前被以仇恨犯罪、襲擊、騷擾等多項罪名起訴。據資料顯示，被告阿姆斯泰德(Daquan Armstead)是一名遊民，他的作案範圍涵蓋曼哈頓多地，包括緊鄰華埠的下東城地區。

起訴書指，阿姆斯泰德在2024年3月至4月間，先後在曼哈頓多個地點無故毆打路人，共七名受害者全是女性，而襲擊過程中也幾乎完全沒有涉及財務盜竊和搶劫的犯罪行為，這構成了以厭女為動機的仇恨犯罪行為。

2024年3月25日，阿姆斯泰德在華埠羅斯福公園(SDR Park)伺機接近一名36歲的女性行人，然後猛力擊打她的肩部，雖沒有造成嚴重傷情，但也令受害人感到劇烈疼痛。同年4月2日，阿姆斯泰德在七大道雀兒喜(Chelsea)附近，從後方逼近一名28歲女性，向她要錢無果後，打傷對方的後腦部。

在幾天後的4月5日，阿姆斯泰德在下東城地蘭西街(Delancey St.)先後以相似的方式接近並襲擊兩名女性行人，導致一名44歲的受害者顴骨骨折、眼部烏青。4月17日，他在曼哈頓華盛頓廣場公園(Washington Square Park)用拳頭暴打一名27歲女性的面部，導致其眼眶滲血、淤青，疼痛難忍。4月22日，阿姆斯泰德又在距離美國華人博物館(MOCA)不遠的克利夫蘭坊(Cleverland Place)連續毆打兩名女性，其中一人頭部受傷，傳出劇烈痛感。

阿姆斯泰德去年4月23日在布朗士的一間遊民所被捕後，被控三項仇恨犯罪性質的三級襲擊罪(Assault)、兩項仇恨犯罪性質的三級企圖襲擊罪(Attempted Assault)、七項二級嚴重騷擾罪(Aggravated Harassment)、一項三級襲擊罪和一項三企圖襲擊罪，其中前三項屬重罪，其他為輕罪。

曼哈頓 仇恨犯罪 華埠

上一則

伊朗畫家法拉盛展「療癒繪畫」 華人喜愛

下一則

紐約時裝周華裔設計師 科技印花碰撞街頭美學
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼哈頓地鐵R線連環搶劫 獨行嫌犯專搶iPhone手機

曼哈頓地鐵R線連環搶劫 獨行嫌犯專搶iPhone手機
陳學理、鄭永佳 質詢亞當斯遊民所問題

陳學理、鄭永佳 質詢亞當斯遊民所問題
李家莊粉麵廠 春節義賣捐華埠中心

李家莊粉麵廠 春節義賣捐華埠中心
華埠遊民所爭議持續 法庭受理社區上訴

華埠遊民所爭議持續 法庭受理社區上訴

熱門新聞

根據統計，20年來在紐約有25萬人背負遞解令，中國公民占第二高，有2.8萬人。（路透）

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

2025-02-04 07:40
57歲受害者多次到此美容院施打美容針，造成頸部出現劇烈疼痛、紅腫、起水泡、灼燒感及強烈搔癢等症狀，並持續惡化。(皇后區地檢辦公室提供)

慎入…紐約法拉盛美容師為顧客打三無產品 爛脖照驚悚

2025-02-06 12:01
「金門食品公司」的經理陳希表示，近年來，對中國進口商品的關稅一直增加，「老實說，我們已經習慣了」。(記者曹馨元╱攝影)

川普關稅上路 華人超市：很快看到物價變化

2025-02-03 06:50
川普上任後大規模的遣返有犯罪紀錄的無證客，受到紐約州民的支持。圖為示意圖。(本報檔案照)

川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由

2025-02-03 20:30
據統計，移民局於上周在紐約市及周邊地區逮捕並拘留約100名非法移民，圖為1月28日ICE突襲紐約。(取自DEA紐約辦公室)

聯邦首次大規模執法 紐約一周100非法移民被拘留

2025-02-07 07:40
精奧公司公然宣傳自己「高超」的包裝技巧，使大量芬太尼前體物質成功混過海關，進入墨西哥的製毒實驗室和美國境內。(檢方提供)

走私芬太尼原料 中國生技公司2高管紐約獲罪

2025-02-06 07:50

超人氣

更多 >
帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」

帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」
剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死
張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了

張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了
劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇

劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇
強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行