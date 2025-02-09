一個多月偷逾十家店 警追緝1嫌

從去年12月起，這名男嫌涉嫌搶劫了至少10家店。(市警提供)

紐約市警目前正在調查自去年12月初以來發生的至少10起以小型企業為目標的入室盜竊案件，警方認為這些案件很有可能是同一名嫌犯所為。據悉，這些案件中有四起發生在布碌崙 (布魯克林)，其他則發生在曼哈頓 和皇后區 ，其中有五家美甲店和美容院遭搶劫，還包括一家中餐館，警方當前公布了嫌犯的照片，希望知情者及時與警方聯繫，早日將人捉拿歸案。

根據警方提供的信息，去年12月12日，一名身分不明的男子於凌晨3時22分破壞大門上的鎖後，闖入位於皇后區41大道23-01號的美容店LIC Nail & Spa，在盜走約500元後逃離現場。兩天後的12月14日大約凌晨3時22分，竊賊闖入位於曼哈頓第二大道1628號的美甲店Serendipity Nails and Spa，偷走了300元，這些案件未造成人員受傷。

又過了四天，在12月18日清晨時分，竊賊闖入布碌崙威廉斯堡(Williamsburg)一家名為Tofu Box的中餐館，從這家餐館內偷走了一些現金和電器；在12月28日凌晨4時40分，男子又闖入皇后區30大道31-11號的雅典娜美甲店(Athena's Nails)，偷走了3500元後逃離現場。

今年1月5日凌晨5時40分，竊賊闖入皇后區35大道42-23號的短笛美甲店(Piccolo Nails)，從店內盜走一個保險箱，隔天1月6日晚7時，竊賊闖入布碌崙Myrtle大道1471號的喜馬拉雅美甲和水療中心(Himalayan Nails and Spa)，撬開前門的鎖，盜走美甲用品和4000元現金。