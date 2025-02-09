長島華人餐廳一年二度被車衝撞

案發飯店遍地殘骸。(取自Bethpage消防局)

位於長島 納蘇郡法明岱爾(Farmingdale)的華人餐館長城廚房(Great Wall Kitchen)，日前晚間遭遇車輛撞擊，導致火災發生。這已是該餐館在過去一年內第二次遭受類似事故，首次遭遇事故後關閉維修四個月，卻在八個月後再次被撞，所幸傷亡並不嚴重。

根據當地警方，該案件發生於3日晚11時20分，一名57歲女子駕駛2023年出產的現代(Hyundai)轎車在百老匯 大道(Broadway)，北向行駛時失控駛出車道，先撞上一輛停放在路邊、車內有一名男子的2017年福特野馬汽車，然後再碰撞上一輛無人駕駛的2022年大眾捷達(Volkswagen Jetta)汽車。隨後，大眾捷達汽車衝入長城廚房餐館內，引發火災。

當地警方和Bethpage消防局隨後趕到現場，火勢得以控制。肇事司機與福特野馬車內的駕駛均被送往醫院檢查，無其他傷亡報告。目前，警方尚未對肇事駕駛提出指控，也未說明具體調查結果。

這已是長城廚房第二次遭遇車禍，據悉2024年1月26日，一女子曾因酒後駕車，撞上一輛停放的汽車，導致該車與她的車雙雙撞入該餐館。事故發生後，長城廚房方面尚未對外發表聲明，但該餐館去年五月重開時，曾在社群媒體 上發文，感謝社區的支持。

該店的華裔業主稱，「這對我們家來說是一段艱難的時期，但社區的支持讓我們堅持了下來。作為一家本地的移民家庭企業，能在法明岱爾社區經營超過25年，您的支持對我們意義重大。」

事故發生地屬於蠔灣(Town of Oyster Bay)，當地政府曾在去年加強了案發餐廳外一帶的照明設備，並設置反光標誌；他們也曾考慮安裝防護欄，但由於地下管線問題，防護欄無法穩固裝置。